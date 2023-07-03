Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất

Dinh dưỡng 03/07/2023 17:08

Sau khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II), Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã công bố nhiều thực trạng dinh dưỡng phổ biến ở trẻ em Việt, trong đó phát hiện không ít mối quan ngại về bữa sáng. Từ thực tiễn này, các chuyên gia lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện 5 hiện trạng bữa sáng đang diễn ra.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến khích cha mẹ thay đổi thói quen để xây nền tảng dinh dưỡng vững vàng hơn cho con trẻ.

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 1

Nghĩ về bữa sáng: Quan trọng hàng đầu nhưng bị “xem nhẹ” hàng ngày

Phương Tây có câu: “Ăn sáng như vua, trưa như hoàng tử, tối như ăn mày". Phương Đông nhận thức rõ: “Ăn sáng cho mình, trưa cho bạn, tối cho kẻ thù”. Ở góc độ khoa học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khẳng định sau một đêm nhịn ăn, cơ thể và não bộ trẻ cần gấp rút bổ sung năng lượng lẫn dinh dưỡng để phát triển và học tập hiệu quả.

Quan trọng hàng đầu, thế nhưng bữa sáng lại vô tình bị “xem nhẹ” hàng ngày. Theo SEANUTS II, hơn 90% trẻ được ăn sáng nhưng đến 50% không đáp ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết. Hệ lụy ngay trước mắt là trẻ uể oải tới trường, kém tập trung học tập. Giờ ra chơi, con có thể chẳng muốn đứng lên chơi lò cò, nhảy dây… với bạn bè. 

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 2

Sức trẻ vốn có thể học và hiểu hết bài cô giảng, nhưng khó tập trung trọn vẹn vì bữa ăn lót dạ thiếu chất và thiếu cả năng lượng.

Đi tìm “nhân tố vàng” hóa giải thực trạng thiếu vi chất trong bữa sáng

Giới chuyên gia gọi protein là “chất sinh trưởng”, “chất kiến tạo cơ thể”, cấu thành nên mọi tế bào và chiếm đến 18% thể trọng con người. Vitamin và khoáng chất cũng chiếm vai trò quan trọng giúp sửa chữa tế bào, củng cố xương, tăng miễn dịch... Nhưng soi chiếu từng bữa ăn, chuyên gia phát hiện có tới 50% trẻ thiếu 8 vi chất thiết yếu và 20% trẻ không đáp ứng nhu cầu protein khuyến nghị.

Dồi dào nguồn protein quý và đa vi chất, sữa được coi là “nhân tố vàng” tiếp sức trẻ bật cao lớn và học tập tốt hơn, song cũng bất ngờ vắng bóng trong bữa sáng khi có tới 40% trẻ uống dưới 4 phần nhỏ/tuần. Mức thực uống này chỉ bằng 20-30% so với khuyến nghị 2-3 phần sữa/ngày tùy độ tuổi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN)… Do đó, cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm, uống thêm sữa vào bữa sáng… được xem là những giải pháp hóa giải cả 5 thực trạng trên.

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 3

Sữa là “nhân tố vàng” với nguồn protein quý, song thường xuyên “mất hút” trong bữa sáng khi có đến 40% trẻ uống chưa được 4 phần nhỏ cho cả tuần.

Giải mã “vũ trụ dinh dưỡng” đầy ắp trong mỗi hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan

Sữa chứa hầu hết các dưỡng chất cơ thể, đặc biệt là lượng protein nhiều bằng cả quả trứng gà nhưng dễ hấp thu hơn. Sau khi SEANUTS II công bố nhiều thực trạng, Cô Gái Hà Lan còn cải tiến sữa tươi, tối ưu hàm lượng đạm béo tốt tự nhiên hơn nữa nhằm bù đắp những bữa sáng thiếu vi chất. Mỗi hộp “nhỏ mà có võ” chứa đến 5,8g protein, nhanh chóng đáp ứng đến 23% nhu cầu protein trong ngày của trẻ.

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 4

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 5

Bữa sáng cần 15% năng lượng từ protein, uống thêm hộp sữa Cô Gái Hà Lan chứa 5,8g protein có thể đáp ứng gần đủ nhu cầu bữa ăn đầu ngày.

Mỗi hộp sữa bổ sung thêm 8 vi chất thiết yếu, đặc biệt là canxi đáp ứng 40% nhu cầu và vitamin D đáp ứng 60% nhu cầu trong ngày. Canxi trong sữa tươi nguyên chất Cô Gái Hà Lan là canxi hữu cơ gắn với axit amin, nên có độ hấp thu tốt hơn hẳn so với sử dụng canxi bổ sung. Vitamin D sữa cũng nạp nhanh hơn là tắm nắng, mà không lo… đen da. Nếu uống sữa vào buổi sáng, trẻ vừa có thêm năng lượng học tập tốt hơn, vừa thuận lợi tăng chiều cao.

Bữa sáng có “nhân tố vàng” này, mẹ tự tin con không rơi vào nhóm 50% trẻ thiếu vi chất - Ảnh 6

Thêm “nhân tố vàng” sữa tươi Cô Gái Hà Lan vào bữa sáng, mẹ đặt xuống được áp lực chế biến cầu kỳ, mà vẫn an tâm xây nền tảng dinh dưỡng vững vàng cho con.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, sữa còn dễ được trẻ kén ăn tiếp nhận hơn các cách ăn uống khác, nhờ hương vị thanh mát kích thích vị giác của trẻ mới ngủ dậy. Thêm sữa Cô Gái Hà Lan vào bữa sáng, mẹ an tâm nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn Hà Lan, số đếm tạp ở ngưỡng 260.000 CFU/ml - an toàn vượt 11 lần so với chuẩn Việt Nam. Để làm được điều này, sữa phải vượt qua những “cửa ải” kiểm soát chất lượng theo đúng chuẩn Hà Lan: 20 phút vàng để vận chuyển sữa nguyên liệu thần tốc ngay sau khi vắt và vượt qua 13 bài kiểm tra chuyên sâu trước khi đưa vào chế biến.

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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