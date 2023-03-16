Bỏ tiền triệu mua cua hoàng đế, mẹ Việt đau đầu khi ăn "giống đậu hũ", phản hồi với người bán thì nhận được câu trả lời... ngớ người

Hiện nay, thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt dòng hải sản cao cấp nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ có sản phẩm đông lạnh, nhiều nhà nhập khẩu còn đưa tôm hùm, cua hoàng đế , bào ngư, ốc vòi voi… còn sống về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu vì giá mỗi ký đều từ tiền triệu trở lên.

Cua hoàng đế được xem là ông vua của các loại cua. Chúng có hương vị thơm ngon và dĩ nhiên mức giá cũng thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất.

Mới đây, một mẹ bỉm sữa đăng tải trong group nấu ăn thắc mắc của mình sau khi chế biến món cua hoàng đế đắt đỏ.

Ảnh chụp màn hình Facebook N.T

Chủ tài khoản facebook N.T chia sẻ: "Sau khi bóc vỏ cua ra bên trong có khá nhiều lớp trắng đục đặc đặc" bên trong cơ thể cua hoàng đế. Đi kèm với thắc mắc, chủ nhân của chú cua hoàng đế còn đăng tải hình cùng nghi vấn "nghi ngờ là đậu hủ" và "vị ăn vào rất ngấy nên bọn trẻ con cũng chê, phần này đã bỏ đi... Mình liên hệ tiệm bán cua thì họ bảo do mình ăn không quen nên không biết nó như thế nào thôi chứ đó là tiết của cua ngon"...

Nhiều cư dân mạng sau khi xem hình ảnh đính kèm lời mô tả thì nhận định phần "giống đậu hũ" đó thực chất là tiết cua.

Dân mạng nhận định phần "giống đậu hũ" đó thực chất là tiết cua. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một video khác ghi lại cảnh cua hoàng đế (King Crab). Đáng chú ý hơn, chủ nhân đoạn video khẳng định tô bánh canh này có giá lên tới … 8 triệu đồng.

Không biết thực hư thế nào nhưng cư dân mạng sau khi xem clip đều bày tỏ sự dè dặt về giá cả và độ ngon của món ăn này.

Video đầu bếp chế biến món bát tiết canh cua hoàng đến. Ảnh Internet

Khác với tiết canh của các loại gia súc, gia cầm, tiết canh của cua hoàng đế thường trong suốt và được lấy từ phần chân của loài vật này. Tiết của chúng luôn lẫn với nước, khi rã đông thì phần nước sẽ nổi lên mặt, lúc này người đầu bếp phải khéo léo dùng muỗng lược bớt nước ra cho thật khô. Khi ăn, tiết thường được dùng kèm với ngò rí, đậu phộng rang giã nhỏ kèm thịt cua băm nhuyễn.

Được biết, hiện nay, cua hoàng đế nguyên con (kích cỡ 2,5-4 kg/con) có giá từ 1,84 - 1,9 triệu đồng/kg. Riêng phần chân và càng cua có giá 2,05 - 2,15 triệu đồng/kg vì phần thịt cua chủ yếu tập trung ở đây.