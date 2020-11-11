Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam?

Dinh dưỡng 11/11/2020 10:59

Vào những ngày cuối tuần, khi được hỏi bạn thích ăn gì, đa phần mọi người sẽ chọn món ăn Hàn Quốc, nhất là thịt nướng. Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam đến vậy?

Khi nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, chắc hẳn thịt nướng là nét văn hóa đặc trưng không thể bỏ qua. Không tin, bạn có thể mở một bộ phim Hàn, hay 1 cuốn cẩm nang du lịch, hoặc mở kênh Youtube… kiểu gì bạn cũng có thể bắt gặp bữa ăn ngồn ngộn thịt nướng cùng màu đỏ rực rỡ óng ánh đến hớp hồn của những miếng kim chi.

Nguyễn Thị Phương Thúy, bà chủ hệ thống nhà hàng Hàn Quốc Buckchon - cô dâu Hàn gốc Việt bật mí, để thịt nướng ăn đúng chuẩn kiểu Hàn Quốc thì đòi hỏi đầu bếp phải có tay nghề và bí quyết.

Luôn tươi ngon, mềm mại, tự nhiên 

Tất cả đồ ăn hay thịt dù được tẩm ướp nhưng đừng quá nhiều hay quá nồng sẽ làm mất đi hương vị tự nhiên.

 Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam? - Ảnh 1

Nguyên liệu, gia vị nên nhập khẩu trực tiếp từ Hàn, điều này sẽ giúp món ăn chuẩn vị, không bị “lồi lõm”.

Thịt phải bảo quản đúng độ lạnh, bọc kỹ càng để luôn tươi ngon, giữ được dinh dưỡng.

Thịt heo phải là heo tươi Việt Nam đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn và chất lượng. Không nên sử dụng thịt heo đông lạnh ngoại nhập giá chỉ bằng một nửa giá thịt heo tươi sẽ khiến vị thịt không có độ thơm, mềm giòn và béo ngậy khi nướng.

Nên chọn thịt bò Mỹ - loại thượng hạng, sẽ có chất lượng tốt nhất. Những tảng thịt hoàn hảo với lớp mỡ bao quanh rất ít, lượng vân mỡ cao. Khi chế biến có vị ngọt, mềm và rất thơm dù không cần tẩm ướp gia vị.

Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam? - Ảnh 2

Thịt nướng: không thể thiếu sốt chấm và món ăn kèm

Nếu nướng thịt tại nhà, người Việt thường có thói quen nướng kèm đậu bắp, gói lá cải, tía tô, chấm với chao hay muối ớt hoặc nướng mắm cắt ớt hiểm.

Nhưng món thịt nướng Hàn Quốc rất cầu kỳ, độc đáo, phong phú và đa dạng.

Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam? - Ảnh 3

Khi chuẩn bị một bữa ăn có món nướng của người Hàn Quốc, họ rất kỳ công và trau chuốt. Nhìn vào bàn ăn, mọi người sẽ tưởng như đó là bức tranh đủ màu sắc: Màu đỏ tươi của thịt nướng, màu xanh của rau xà lách với lá nhíp, màu đen của lá rong biển, màu trắng của tỏi và kim chi…

Theo bà Thúy, món thịt nướng kiểu Hàn sẽ khó hấp dẫn nếu không có 8 món phụ ăn kèm. Món ăn kèm hay còn gọi là panchan sẽ khiến bữa ăn của bạn thêm tròn vị.

Đối với người Hàn Quốc, món kim chi có rất nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể và sức khỏe, ăn thường xuyên giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa béo phì, cao huyết áp, tiểu đường.…

Sốt chấm Ssamjang cay nồng thường được dùng để ăn kèm với các loại thịt nướng. Đó là hỗn hợp được trộn giữa tương đậu và tương ớt lên men cùng một số gia vị khác. Chính cái mùi vị đặc trưng của tương trộn này cùng với mùi thơm dễ chịu, pha chế đậm đà làm cho các món ăn Hàn Quốc thêm phần ngon miệng. Thậm chí tạo nên cái hồn của món ăn gây thương nhớ của xứ sở kim chi.

Hãy chọn nơi để đến

Nhà hàng Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay được ví như nấm mọc sau mưa. Tuy nhiên Buckchon, vẫn luôn giữ được uy tín trong 4 năm liền, được rất nhiều hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ chọn làm điểm đến dùng bữa yêu thích và nhiều khách hàng thân thuộc đánh giá là xuất sắc!

Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam? - Ảnh 4

Ngoài nhà hàng tọa lạc tại khu sang chảnh - L4.SH.08, Tòa Landmark 4, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM, thì Buckchon đã “trình làng” ở 121 Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Sở hữu một thực đơn đa dạng, có thể nói nhà hàng Bukchon đã đem cả "4 mùa ẩm thực" của xứ sở Kim Chi đến Đà Lạt. Những món ăn quen thuộc như: kimbap, cơm trộn, tokbokki, lẩu, miến trộn, mì lạnh… đều có mặt tại Bukchon.

Bí quyết gì khiến ẩm thực Hàn Quốc có thể “vi hành” và “gây bão” ở Việt Nam? - Ảnh 5

Với việc sử dụng gia vị được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, cũng như công thức nướng đặc biệt rất lạ mà rất quen, một khi bạn đã lỡ nếm thử hương vị ở đây rồi thì cũng sẽ gây “thương nhớ”.

Những cơn gió lành lạnh mang hơi thở của mùa Noel đang đến gần, chắc chắn những món nướng kiểu Hàn sẽ là “gia vị” giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, đối với những cặp tình nhân thì Buckchon Đà Lạt là một địa chỉ giúp “hành trình” yêu thương thêm thi vị và ấm nồng.

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