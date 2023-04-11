Bí kíp lấy lại vóc dáng "hoàn hảo" chỉ sau vài tháng, mẹ bỉm nào cũng nên biết

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thừa cân trong thai kì, trong có có một số nguyên nhân phổ biến như: bồi dưỡng quá nhiều thực phẩm đặc biệt là chất béo, đạm hay đồ ăn sẵn; lười vận động; chế độ dinh dưỡng khi nuôi con thiếu khoa học.

Bí kíp lấy lại vóc dáng "hoàn hảo" chỉ sau vài tháng

Khi cơ thể đã hồi phục sau sinh, mẹ bỉm có thể vận động bằng các bài tập thể dục phù hợp, nhẹ nhàng như đi bộ, ngồi thiền, tập thể dục với bé, luyện tập cơ bắp, yoga, aerobic, gập bụng… Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện bất kỳ bộ môn nào.

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Cho con bú để đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể

Trong 6 tháng đầu đời, trẻ được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ sẽ phát triển khỏe mạnh và kháng được nhiều loại bệnh hơn. Trong sữa mẹ có đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ, thích hợp với hệ tiêu hóa đang dần hoàn thiện của bé. Lượng kháng thể có trong sữa mẹ cũng giúp bé ngăn ngừa mắc một số các bệnh mạn tính như tiêu chảy, hô hấp, viêm tai giữa,...

Cho trẻ bú mẹ cũng là cách giảm cân tự nhiên giúp mẹ giảm bớt được lượng calo nạp vào, đồng thời kích thích cơ thể tăng cường đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, mẹ còn có thể tránh được các nguy cơ tắc sữa, mất sữa, viêm bầu ngực, áp xe.

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Chọn chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý để giảm cân từ từ

Nên chọn các thực phẩm giàu protein (thịt nạc, thịt gà, đậu…), canxi (sữa, sữa chua, phô mai…), DHA và omega 3 (cá hồi)...

Chất xơ hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp vận chuyển các chất đi khắp cơ thể, đồng thời giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm táo bón sau sinh. Ngoài ra, chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn giúp mẹ kiểm soát cân nặng tốt hơn. Chất xơ có nhiều trong các loại thực phẩm như rau củ, trái cây, các loại hạt dinh dưỡng, ngũ cốc…

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Đồng thời, bổ sung lượng nước cơ thể cần được cung cấp mỗi ngày là 2-2,5 lít, đủ để cung cấp cho các hoạt động trong ngày. Mẹ có thể sử dụng thêm nước từ các loại trái cây, nước ép, các món canh rau hằng ngày. Uống đủ nước giúp tăng cường trao đổi các chất, hạn chế nguy cơ tích tụ mỡ thừa, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố.

Ăn vặt sau sinh để giảm cân cần hạn chế những đồ ăn chứa chất béo, đường như kẹo, khoai tây chiên, bắp rang bơ… vì chúng giàu calo nhưng lại ít chất dinh dưỡng.

Sử dụng gừng, chườm muối để giảm cân

Phương pháp chườm muối, dùng rượu gừng để giảm cân cũng nhờ sức nóng của chúng tác động lên vùng bụng giúp đánh tan mỡ. Mẹ có thể kết hợp cùng một số loại thảo dược như ngải cứu hay gừng để tăng hiệu quả giảm cân. Mỗi tuần chườm từ 2-3 lần massage quanh khu vực rốn, xoay tròn và thực hiện theo chiều lên xuống giúp cơ bụng săn lại, đánh bay mỡ thừa. Thực hiện 20 phút sau đó tắm lại sạch sẽ. Kiên trì thực hiện để có kết quả tốt nhất mẹ nhé.