Bật mí những loại thực phẩm dinh dưỡng đốt mỡ thừa an toàn dành cho người lười vẫn muốn eo thon gọn

Loại gia vị với hương thơm đặc trưng này có công dụng làm tăng tốc độ trao đổi chất, đồng thời ngăn chặn tình trạng tích trữ mỡ - rất có lợi cho nỗ lực giảm cân.

Ngoài ra, quế còn có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Bạn có thể thêm quế vào các thức uống nóng như trà, hoặc rắc một ít bột quế vào món ngũ cốc hay các loại bánh ngọt khác.

Dầu ô liu là chất béo có lợi cho sức khỏe giúp loại bỏ chất béo “xấu” (chất béo bão hòa) và làm giảm mức độ cortisol có liên quan đến vấn đề tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đun nóng, dầu ô liu sẽ mất hết các dưỡng chất, vì vậy, để giảm cân hiệu quả, bạn cần uống ít nhất 1 một muỗng dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày, hoặc bạn có thể thêm dầu vào salad hoặc súp ngay trước khi ăn.

Táo

Táo là loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, là loại thực phẩm lý tưởng để đốt cháy lượng mỡ dư thừa ở bụng. Để có được hiệu quả nhanh chóng, bạn hãy ăn ít nhất 3 quả táo mỗi ngày.

Hạt chia

Tại Việt Nam hạt chia không nổi tiếng và phổ biến như táo nhưng loại hạt này lại rất được ưa chuộng ở nước ngoài bởi những công dụng tuyệt vời từ nó.

Hạt chia được nhiều người tin tưởng để giảm cân, 1 phần vì hàm lượng chất xơ dồi dào có trong nó. Chỉ 2 muỗng canh nhỏ hạt chia chứa tới gần 10g chất xơ. Chiếm tới 40% lượng chất xơ được khuyến nghị cho cơ thể mỗi ngày.

Loại hạt này hiện đã được bổ sung vào rất nhiều các loại nước uống, sinh tố, sữa chua, salad,…

Sữa chua tách béo giúp giảm mỡ trong cơ thể

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trưởng thành béo phì ăn ba phần sữa chua tách béo mỗi ngày (cũng như đang thực hiện chế độ ăn kiêng giảm calo) giảm được nhiều chất béo và trọng lượng hơn đáng kể so với những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng thông thường. Theo WebMD, những người ăn sữa chua tách béo giảm được 22% trọng lượng và 61% lượng mỡ trong cơ thể so với những người khác trong nhóm nghiên cứu.

Trà ngải cứu

Dùng trà ngải cứu là cách tốt để giải độc cơ thể. Không chỉ đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn, loại thảo dược này còn giúp cơ thể loại bỏ các độc tố mau chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng chỉ nên dùng trà ngải cứu ở liều lượng vừa phải và không lâu hơn 1 tháng bởi nếu lạm dụng nó có thể gây ra tác dụng phụ.

Ớt

Các chuyên gia thuộc Đại học Wyoming (Mỹ) phát hiện, chất capsaicin trong trái ớt có thể kích thích cơ thể đốt cháy năng lượng và tạo ra quá trình sinh nhiệt đốt cháy calo. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều ớt vì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, gây ra những cảm giác khó chịu cho cơ thể.