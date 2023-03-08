Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng

Về cơ bản, giấm táo ACV được tạo ra thông qua quá trình lên men, trong đó men chuyển đường thành rượu. Sau một vài tuần, vi khuẩn tự nhiên sẽ phân hủy rượu thành axit axetic, đây là chất tạo ra mùi và hương vị cho giấm.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ACV có thể giúp giảm lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Hơn nữa, giải pháp này được cho là làm tăng mức cholesterol "tốt" HDL, trong khi nó làm giảm mức chất béo trung tính trong cơ thể.

Giấm táo được cho là một nguồn tuyệt vời của kali, magiê, canxi và phốt pho. Nó chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương tế bào.

Các nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh cách giấm táo hỗ trợ điều trị trào ngược axit, ợ nóng và các vấn đề tiêu hóa khác. Quan trọng nhất, ACV được biết đến với lợi ích giảm cân.

Giấm táo hỗ trợ giảm cân

Giấm táo được coi là thức uống có hàm lượng calo thấp, giúp thúc đẩy cảm giác no và kiềm chế cảm giác thèm ăn không lành mạnh. Nó được biết đến với tác dụng ức chế sự thèm ăn, do đó giúp hạn chế lượng calo nạp vào.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này đã được ghi nhận trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học sinh học, Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Axit axetic trong giấm đã được tìm thấy để ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong các nghiên cứu trên động vật.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng cho thấy axit axetic có trong ACV khiến một người cảm thấy no lâu hơn. Điều này lần lượt ngăn cản một người ăn quá nhiều và những cảm giác thèm ăn không lành mạnh khác.

Những cách bạn có thể sử dụng giấm táo

Giấm táo có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, một số cách tốt nhất để sử dụng nó như sau.

Ảnh minh họa: Internet

Pha loãng giấm táo trong nước thay vì dung dịch như hiện tại. Điều này ngăn chặn việc hấp thụ quá nhiều axit.

ACV cũng có thể được sử dụng trong nước xốt salad hoặc nước xốt.

Bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ về việc dùng ACV ở dạng viên nén, viên nén, bột hoặc kẹo dẻo.

Không nên uống ACV với số lượng lớn nếu không sẽ gây phản tác dụng.

Bạn nên uống bao nhiêu giấm táo trong một ngày?

Theo Healthline, tốt nhất bạn nên chia thành 2-3 liều trong ngày và tốt nhất nên uống trước bữa ăn. Trong nghiên cứu tìm thấy lợi ích giảm cân, mọi người uống khoảng 2 muỗng canh ACV mỗi ngày: một trước bữa trưa và một trước bữa tối.

Theo Times of India