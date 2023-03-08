Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng

Dinh dưỡng 08/03/2023 12:14

Giấm táo là một trong những mặt hàng chủ lực ở nhà bếp trên khắp thế giới. Nó là một loại giấm được tạo thành từ táo nghiền, kết hợp với men và đường để tạo ra nó có tính axit tự nhiên.

Về cơ bản, giấm táo ACV được tạo ra thông qua quá trình lên men, trong đó men chuyển đường thành rượu. Sau một vài tuần, vi khuẩn tự nhiên sẽ phân hủy rượu thành axit axetic, đây là chất tạo ra mùi và hương vị cho giấm.

Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của giấm táo

Giấm táo được cho là một nguồn tuyệt vời của kali, magiê, canxi và phốt pho. Nó chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương tế bào.

Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ACV có thể giúp giảm lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Hơn nữa, giải pháp này được cho là làm tăng mức cholesterol "tốt" HDL, trong khi nó làm giảm mức chất béo trung tính trong cơ thể.

Các nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh cách giấm táo hỗ trợ điều trị trào ngược axit, ợ nóng và các vấn đề tiêu hóa khác. Quan trọng nhất, ACV được biết đến với lợi ích giảm cân.

Giấm táo hỗ trợ giảm cân

Giấm táo được coi là thức uống có hàm lượng calo thấp, giúp thúc đẩy cảm giác no và kiềm chế cảm giác thèm ăn không lành mạnh. Nó được biết đến với tác dụng ức chế sự thèm ăn, do đó giúp hạn chế lượng calo nạp vào.

Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều này đã được ghi nhận trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học sinh học, Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Axit axetic trong giấm đã được tìm thấy để ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong các nghiên cứu trên động vật.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng cho thấy axit axetic có trong ACV khiến một người cảm thấy no lâu hơn. Điều này lần lượt ngăn cản một người ăn quá nhiều và những cảm giác thèm ăn không lành mạnh khác.

Những cách bạn có thể sử dụng giấm táo

Giấm táo có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, một số cách tốt nhất để sử dụng nó như sau.

Bật mí cách sử dụng giấm táo đốt cháy mỡ thừa thần gốc, gom dáng gọn đẹp, da dẻ mịn màng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Pha loãng giấm táo trong nước thay vì dung dịch như hiện tại. Điều này ngăn chặn việc hấp thụ quá nhiều axit.
  • ACV cũng có thể được sử dụng trong nước xốt salad hoặc nước xốt.
  • Bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ về việc dùng ACV ở dạng viên nén, viên nén, bột hoặc kẹo dẻo.
  • Không nên uống ACV với số lượng lớn nếu không sẽ gây phản tác dụng.

Bạn nên uống bao nhiêu giấm táo trong một ngày?

Theo Healthline, tốt nhất bạn nên chia thành 2-3 liều trong ngày và tốt nhất nên uống trước bữa ăn. Trong nghiên cứu tìm thấy lợi ích giảm cân, mọi người uống khoảng 2 muỗng canh ACV mỗi ngày: một trước bữa trưa và một trước bữa tối. 

Theo Times of India

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất hay gặp phải là lượng cholesterol cao. Nhưng giải pháp không phải lúc nào cũng đến từ một viên thuốc có thể có tác dụng phụ.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng giấm táo để giảm cân lợi ích của giấm táo thực phẩm đốt cháy mỡ thừa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 27 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 53 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc