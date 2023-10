Cá chim bạc có hình thoi, hầu như không có xương, thịt cá thơm ngon, đặc biệt mềm nên rất thích hợp làm món ăn trong mùa đông. Ngoài vị ngọt, béo ngậy thì cá chim bạc cũng có chứa hàm lượng chất béo cao, hầu hết là các axit béo không no, giàu các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, cần phải tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật.

Cá cơm là một loài cá nhỏ sống ở vùng nước mặn. Tại Việt Nam, khu vực sinh sống của cá cơm trải dài ở hầu hết các vùng biển từ Bắc vào Nam.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết cá cơm có hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Chúng còn chứa các chất béo, cholesterol tốt cho tim mạch.

Vào tháng 7/2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất.

Một lý do khiến cá cơm được xếp vào nhóm "cá sạch" là do vòng đời của chúng ngắn nên khả năng tích tụ độc tố trong cơ thể thấp hơn hơn so với các loài cá khác.

Cá lưỡi bò

Cá lưỡi bò được dân gian mệnh danh là "cá hoàng đế". Cá này chỉ có xương sống ở giữa, không có nhiều xương nhỏ, không quá tanh, thịt mềm ngọt nên đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt rất thích hợp với trẻ em, bà bầu, người thường xuyên sử dụng máy tính. Loại cá này có chứa nhiều axit béo omega-3 rất tốt cho làn da và mắt. Cá lưỡi bò có rất nhiều cách để chế biến, ngoài hấp thì còn phù hợp để chiên, quay và om.

Cá thu

Cá thu có thịt chắc, ít xương dăm, ăn vô cùng thơm ngon. Loại cá này giàu vitamin A và protein, là sự lựa chọn tốt nhất để bổ sung calo và ngăn ngừa cảm lạnh. Đồng thời, cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác. Ăn cá thu rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ.