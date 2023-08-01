Bắt gặp các sản phẩm được thay “áo mới” đầu tiên của Vinamilk tại nhà máy

Được biết để chuẩn bị cho những sản phẩm khoác lên mình “chiếc áo mới” đến tay người tiêu dùng từ tháng 7, các nhà máy, trong đó có nhà máy sữa nước lớn nhất của Vinamilk tại Bình Dương đã chạy gần như hết công suất để sản xuất lô sản phẩm bao bì mới.

Theo thông tin tại sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới, từ tháng 7 này, ông lớn ngành sữa sẽ cập nhật bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống, từ website, kênh bán hàng trực tuyến, các điểm bán lẻ, hệ thống phân phối, các ấn phẩm thương hiệu trên bao bì sản phẩm và tại mọi điểm chạm.

Theo chia sẻ từ Vinamilk, mỗi loại sản phẩm sẽ được thiết kế bao bì với một màu sắc nổi bật để người dùng dễ phân biệt, như đối với sữa tươi 100% loại có đường là màu xanh lá, loại ít đường có bao bì xanh dương đậm, hương vị dâu mang sắc đỏ tươi thắm và sô cô la sẽ có màu nâu cacao…

Màu sắc rực rỡ là điều dễ nhận thấy khi hàng trăm ngàn hộp sữa khi chạy đồng loạt trên các dây chuyền

Sản phẩm sẽ được QA và lưu kho theo quy định, kịp đưa ra các kênh phân phối trong vài tuần tới đây

Theo bà Mai Kiều Liên, CEO Vinamilk cho biết, sản phẩm bao bì mới sẽ được trưng bày theo quy cách đặc biệt tại các kệ hàng, như xếp thành mảng màu hình chữ V hay những khối màu nổi bật để tạo sự khác biệt, bắt mắt người tiêu dùng. Tại sự kiện hồi đầu tháng 7, Vinamilk cũng đã trình làng các sản phẩm này trên các quầy kệ theo cách trưng bày mới.

Bộ nhận diện thương hiệu này được Vinamilk chia sẻ là kết quả của gần một năm chuẩn bị của hơn 55 chuyên gia, nhà tư vấn về sáng tạo, chiến lược và thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Còn theo giám đốc sáng tạo của Vinamilk, ngoài 2 màu sắc chủ đạo thể hiện trên logo là "xanh rực rỡ" và "kem sữa ngọt ngào", Vinamilk sẽ có một bảng màu với 28 màu sắc nhiệt đới được lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam như màu xanh rau muống, màu của trái cây như măng cụt, chôm chôm,…

Bao bì mới của các ssản phẩm sữa tươi 100% các loại bao bì hộp 1 Lít, hộp 110ml và 180ml, sữa bịch 220ml được Vinamilk công bố (Hình: Vinamilk)

Bộ nhận diện mới của Vinamilk được định hướng sẽ mang tinh thần "táo bạo, quyết tâm, luôn là chính mình" với nguồn năng lượng trẻ trung, khát khao của người Việt. Sau khi công bố, thương hiệu này đã tạo được trend trên mạng xã hội với việc cho phép người dùng tạo logo tên riêng của mình, theo phong cách logo mới của họ

Từ khoảng giữa tháng 7, các bảng quảng cáo lớn của Vinamilk đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Cộng đồng thể hiện sự thích thú khi bắt gặp các pano lớn, màu sắc rực rỡ tại nhiều địa điểm trung tâm ở Tp.HCM, Hà Nội…

Các bảng quảng cáo mới của Vinamilk được cộng đồng mạng chia sẻ