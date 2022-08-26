Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh

Dinh dưỡng 26/08/2022 07:51

Cá hồi vốn là loại thịt bổ dưỡng được các chuyên gia khuyên dùng và nên bổ sung trong bữa ăn con trẻ. Nhưng đối với những trẻ kén ăn thì thịt cá nguyên luôn là nỗi ám ảnh với chúng. Công thức chế biến cá hồi thành bánh dưới đây sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Thịt cá hồi 250gram

- 4 quả trứng gà

- Sữa tươi không đường 150ml

- Phô mai bào

- 1 củ hành tây

- Gia vị gồm nước mắm, tiêu, thì là

 

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 1

 

Cách chế biến:

- Thịt cá hồi cắt nhỏ (đã bỏ hết xương, da) và hành tây cắt hạt lựu xào lên với chút dầu cho thơm sau đó cho cá vào xào, nêm 1 chút xíu mắm 1 chút tiêu.

- Đánh tan 4 quả trứng gà, cho vào thêm 150ml sữa tươi không đường và 2/3 chén phô mai bào (nhiều hay ít phô mai tuỳ sở thích, nếu cho nhiều phô mai thì lưu ý không nêm gia vị khi xào cá vì phô mai mặn rồi) , 1 nắm thì là cắt nhỏ rồi trộn đều hỗn hợp sau đó cho tiếp phần cá hồi đã xào sơ vào.

 

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 2
Đập trứng, cho sữa, phô mai bào, thì là cắt nhỏ và một chút tiêu.

 

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 3
Thêm cá đã xào thơm vào, trộn đều hỗn hợp.

 

- Đổ hỗn hợp vào khây rồi cho vào lò nướng ở mức 200 độ C trong tầm 30 - 45 phút tuỳ lò.

 

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 4

- Khây cá vàng cháy mặt thơm nức mũi thì sẵn sàng lên mâm

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 5

 

Bánh cá hồi đúc trứng, món ăn thơm ngon bổ sung Omega-3 cho trẻ thông minh - Ảnh 6

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyen Ngan

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