Bạn bị mất ngủ thường xuyên? Đây là top 5 lựa chọn có thể khắc phục tình trạng này

Trong khi đó, carbs đơn giản sẽ là sản phẩm chứa nhiều đường như nước ngọt, nước ép trái cây đóng hộp, các món ăn chế biến như bánh quy và kẹo. Tiến sĩ Calder giải thích, carb đơn có liên quan đến việc gia tăng mệt mỏi và có khả năng gây gián đoạn giấc ngủ, theo Eat This, Not That!

Vì thế, việc bổ sung các thực phẩm này vào chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ vào mỗi đêm.