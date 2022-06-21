Bạn bị mất ngủ thường xuyên? Đây là top 5 lựa chọn có thể khắc phục tình trạng này

Hầu hết mỗi người đều thường rơi vào tình trạng thiếu hụt magiê, khoáng chất khiến giấc ngủ bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, các thực phẩm như lúa mì, lúa mạch cùng ngũ cốc nguyên hạt đều là nguồn cung cấp magiê cao cho cơ thể.

Vì thế, việc bổ sung các thực phẩm này vào chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ vào mỗi đêm.

Trong khi đó, carbs đơn giản sẽ là sản phẩm chứa nhiều đường như nước ngọt, nước ép trái cây đóng hộp, các món ăn chế biến như bánh quy và kẹo. Tiến sĩ Calder giải thích, carb đơn có liên quan đến việc gia tăng mệt mỏi và có khả năng gây gián đoạn giấc ngủ, theo Eat This, Not That!

Sữa chua

Các loại sữa chua và các loại sữa chứa axít tryptophan có tác dụng rất tốt cho giấc ngủ. Tiến sĩ Smith nhấn mạnh: Canxi rất hữu ích trong giảm căng thẳng, ổn định tinh thần, đặc biệt tốt cho dây thần kinh não bộ. Điều này có nghĩa là việc ăn sữa chua trước khi đi ngủ không chỉ giúp bạn ngon giấc mà còn có hiệu quả trong việc xua tan những lo âu về những điều bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều nghiên cứu cho rằng việc hấp thụ đầy đủ hàm lượng canxi cho cơ thể sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Các thực phẩm làm từ bơ sữa như sữa chua và sữa tươi chính là những thực phẩm cực tốt, cung cấp lượng canxi thiết yếu.

Uống 1 ly sữa ấm trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon đến sáng mà không bị trằn trọc, khó ngủ.

Quả kiwi

Theo tiến sĩ Calder, tiêu thụ đủ lượng trái cây và rau quả cùng với protein nạc, carbs nguyên hạt và chất béo lành mạnh, sẽ giúp bạn nhận được các vitamin, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng cần thiết khác mà cơ thể bạn cần.

Kiwi giúp cải thiện giấc ngủ rất tốt, tuy có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu dưỡng chất cần thiết như vitamin C, E, serotonin, đây là những chất quan trọng giúp mang lại một giấc ngủ ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên bổ sung Kiwi vào thực đơn hàng ngày vì không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm sưng viêm và cholesterol trong máu.

Chuối

Trong thành phần của quả chuối rất giàu magiê và kali, có vai trò giúp các cơ được thư giãn. Đồng thời trong chuối chứa axit tryptophan được chuyển hóa thành serotomin và melatonin, chất hóa học tự nhiên trong não, điều chỉnh lượng hoóc môn.

Chuối có chứa hàm lượng kali và vitamin B6 dồi dào, đây là những dưỡng chất cần thiết mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối mỗi ngày chẳng những vừa cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mà còn ngăn ngừa được căn bệnh thiếu ngủ thường xảy ra với bạn.

Quả anh đào

Một cốc nước ép anh đào sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Một nghiên cứu từ nhóm các nhà khoa học thuộc hai trường đại học Pennsylvania và Rochester cho thấy: Trái anh đào, đặc biệt những quả anh đào có vị chua có thể tăng cường, bổ sung hoóc môn melatonin cho cơ thể con người, đặc biệt rất hữu hiệu cho những ai hay mất ngủ. Vì vậy, trước khi đi ngủ nên uống một cốc nước ép anh đào hay ăn trái anh đào tươi, để lạnh hoặc sấy khô. Ngoài ra, nước ngâm trái anh đào phơi khô có tác dụng đẩy lùi chứng mộng du.

Ảnh minh họa: Internet

Cynthia Sass, chuyên gia dinh dưỡng về hiệu suất tại LA (Mỹ) cho biết, uống 100% nước ép cherry chua một giờ trước khi đi ngủ đã được chứng minh là cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ. Trong một nghiên cứu, thời gian ngủ tăng 84 phút.

Chuyên gia dinh dưỡng này cũng chỉ ra rằng nước ép cherry chua có khả năng chống lại chứng viêm trong cơ thể, với nghiên cứu ủng hộ khả năng giảm đau nhức cơ bắp và cả mức cholesterol toàn phần và cholesterol có hại (LDL).