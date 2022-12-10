Ăn gì bổ khỏe: 6 thực phẩm được ví như ‘máy lọc’ giúp làm sạch phổi, trẻ hóa cơ thể, ăn thường xuyên nhận đủ lợi ích

Trong đời sống hiện đại, nỗi lo về việc phòng tránh bệnh tật ngày càng gia tăng, bởi lẽ môi trường sống, khí hậu thay đổi cùng những nếp sinh hoạt cũng ‘oằn’ mình chuyển động theo, các chức năng hoạt động trong cơ thể dần thay đổi, đặc biệt liên quan đến phổi.

Các bệnh về phổi là một trong những bệnh lý nguy hiểm hàng đầu. Do tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, tuổi tác, các thói quen hút thuốc lá, cùng sự trỗi dậy của các virus gây bệnh đường hô hấp là những nguyên nhân chính gây các bệnh về phổi.

Viêm phổi là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại đối với người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hoặc bị suy giảm miễn dịch, nhưng cũng có thể xảy ra ở người trẻ khỏe. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em trên toàn thế giới.

Các căn bệnh liên quan đến phổi. Ảnh: Internet

Một số triệu chứng của viêm phổi: Sốt nhẹ hoặc cao có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Đó có thể là do phổi chứa đầy chất lỏng. Khó thở: Sưng phổi liên quan với viêm phổi có thể làm cho việc thở khó khăn hơn. Tình trạng sưng phổi ở bệnh nhân bị viêm phổi cũng có thể dẫn đến tình trạng ho nhiều. Nhiều bệnh nhân còn ho ra đờm hoặc lẫn máu. Cảm thấy ớn lạnh có thể xảy ra vào lúc người bệnh bắt đầu bị nhiễm trùng, kể cả nhiễm trùng phổi.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là một trong những ung thư có mức độ ác tính cao của cơ thể, việc điều trị hiện nay vẫn còn gặp khó khăn. Nguyên nhân chính gây bệnh là do hút thuốc lá, thuốc lào hoặc tiếp xúc với bụi khói ở môi trường.

Bệnh bụi phổi

Nguyên nhân gây bệnh là người bệnh hít phải bụi, thường là từ amiăng, cát, đá hoặc than đá. Nếu phổi của bạn hấp thu bụi, nó sẽ bị nhiễm trùng và hình thành nên sẹo. Khi bị bụi phổi, bạn có thể không cảm thấy bất kỳ ảnh hưởng nào trong nhiều năm. Nhưng sau đó, bạn có thể sẽ bộc phát các cơn ho, khó thở hoặc tức ngực.

Nguy cơ gặp các tình trạng bệnh phổi. Ảnh: Internet

Giãn phế quản

Đây là bệnh do sự giãn rộng không hồi phục của các phế quản nhỏ và trung bình kèm theo sự loạn dạng các lớp phế quản. Giãn phế quản có thể do bẩm sinh hay có thể bị sau khi mắc phải các bệnh phổi khác như lao, xơ phổi,...

Lao phổi

Theo thống kê, lao phổi là một trong những bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, lao phổi là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Nguyên nhân chính là do lối sống sinh hoạt và ăn uống của người bệnh không hợp lý, làm giảm sức đề kháng của cơ thể, tạo điều kiện cho trực khuẩn lao gây bệnh ở phổi.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy nhiều người mắc di chứng phổi hậu Covid-19. Theo đó, các biểu hiện về hô hấp là phổ biến, như ho khan, hụt hơi, khó thở dai dẳng kéo dài gây suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.

6 thực phẩm bổ phổi

Rất may mắn vì trong đời sống hàng ngày, có nhiều món ăn tốt cho phổi, đồng thời giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, cải thiện chức năng phổi, giúp mọi người tăng cường sức khỏe và phòng bệnh.

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ đen là một loại gia vị quen thuộc với nhiều phụ nữ, ,mộc nhĩ đen còn có tên gọi ví von là "món mặn trong nhóm rau", nghĩa là thực vật nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có trong thịt động vật.

Trong thành phần dinh dưỡng của mộc nhĩ đen rất giàu gelatin, có thể giúp cơ thể hấp thụ chất cặn bã, bụi bẩn còn sót lại trong hệ thống tiêu hóa và thải ra ngoài, do đó làm sạch đường ruột của bạn rất hiệu quả.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nghệ

Nghệ là một trong những thực phẩm tốt nhất cho phổi nhờ hàm lượng curcumin.Nghiên cứu cho thấy các đặc tính chống viêm của nghệ có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh về đường hô hấp, như hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, hội chứng suy hô hấp cấp tính, tổn thương phổi và xơ phổi.

Quả lê

Theo y học cổ truyền, lê hay còn được gọi là tuyết lê là vị thuốc có vị hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, tiêu độc, giảm ho nên có thể phù hợp với cả người đang bị nhiễm virus để giảm nhẹ các triệu chứng. Đặc biệt trong loại quả này còn chứa hàm lượng axit malic, axit citric, carotene, vitamin B1, B2 và vitamin C vô cùng dồi dào. Các nhóm chất này không chỉ giúp làm tăng sức đề kháng mà còn làm sạch phổi, loại bỏ các độc tố còn lại sau khi bị virus tấn công. Lê cũng rất giàu chất chống ôxy hóa flavonoid, nhờ đó có thể giảm được tình trạng viêm phổi hiệu quả.

Củ cải

Lượng vitamin C trong củ cải khá cao giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt tốt cho phổi. Thêm vào đó, kali và magie trong củ cải không chỉ tốt cho quá trình phục hồi sức khỏe của hệ hô hấp mà còn có thể kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, nhờ đó đẩy nhanh quá trình phục hồi những tổn thương ở phổi hiệu quả.

Những thực phẩm bổ phổi. Ảnh: Internet

Củ cải trắng cũng giúp đưa ôxy đến các cơ quan trong cơ thể đều đặn, làm thông mũi để giảm các di chứng mà những trẻ mắc bệnh thường gặp như hụt hơi, khó thở, nhanh mệt khi hoạt động. Các hoạt tính kháng virus và kháng khuẩn cũng góp phần bảo vệ phổi khỏe mạnh hơn trước các tác nhân tấn công phổi sau đó. Nếu trẻ đang bị virus, có thể cho trẻ dùng nước ép củ cải để loại bỏ chất nhầy dư thừa nhờ đó thông thoáng đường thở nhanh sau đó.

Cá

Cá được xem là thực phẩm giàu protein, a xít béo omega-3 là nguồn chống viêm tuyệt vời. Một số nghiên cứu cho thấy a xít béo omega-3 thúc đẩy lưu lượng máu ở phổi và giúp giảm một số bệnh hô hấp.

Một nghiên cứu còn phát hiện ra rằng tiêu thụ nhiều a xít béo omega-3 làm giảm viêm ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bạn có thể nấu cháo cá chép, cá diêu hồng hấp cách thủy, cá hồi áp chảo,... như một cách tăng năng lượng cho cơ thể.

Su hào

Su hào có thể chế biến được nhiều món như củ và cả lá luộc ăn, xào mỡ, xào thịt, hầm xương, làm canh. Theo đông y, củ su hào (phiết lam) vị cay ngọt, tính mát, chữa viêm xoang mũi, thích hợp dùng cho người ho đờm nhiều, đờm màu vàng, đau rát cổ họng, cảm cúm, bổ phổi. Loại củ này cũng giàu vitamin C, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng tránh bệnh.

Một số cách cải thiện chức năng phổi

Ngoài những món ăn, chúng ta có thể tham khảo thêm một số cách sau để cải thiện chức năng phổi:

Thở sâu

Chúng nên được thực hiện hàng ngày vì thở cung cấp oxy cho mọi tế bào trong cơ thể. Bạn có thể cải thiện phổi của mình bằng cách thực hiện các bài tập thở sâu thường xuyên. Kết quả là, chức năng phổi và độ thông thoáng của đường thở tăng lên.

Tập thể dục hàng ngày

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường thể lực và chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tập thể dục cũng hỗ trợ sức khỏe của phổi.

Tuy nhiên, trước khi thay đổi mức độ hoạt động, bạn nên tìm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà vật lý trị liệu để xác minh rằng kế hoạch tập luyện của bạn an toàn và trong khả năng của bạn.

Bổ sung đủ vitamin

Nghiên cứu cho thấy rằng vitamin A, D và E, cũng như kẽm, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh hen suyễn, trong khi carotenoid và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như thực phẩm có màu đỏ/vàng/cam có thể giúp điều trị COPD.

Ngoài ra, một chế độ ăn nhiều trái cây, rau, cá, ít muối, ít chất béo chuyển hóa và axit béo omega-6 sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh phổi.

Hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá và chất ô nhiễm

Ngay cả khi hít phải một lượng nhỏ khói thuốc cũng có thể gây nguy hiểm. Khói thuốc lá thực sự nguy hiểm cho lá phổi, gan và sức đề kháng của cơ thể. Ngoài khói thuốc lá, một số chất ô nhiễm khác trong không khí có hại cho phổi và sức khỏe tổng thể của bạn. Ngay cả nước hoa tổng hợp được sử dụng trong bột giặt và chất làm mát không khí cũng sản sinh ra các chất độc hại.