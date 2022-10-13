Cách ăn này tuy mang lại hương vị thơm ngon hơn nhưng nó lại có thể khiến trái cây mất nước, đó là dấu hiệu của việc mất chất dinh dưỡng .

Tốt nhất bạn nên ăn trái cây tươi, không sử dụng thêm gia vị dù là đường hay muối để tận dụng hết lợi ích của chúng và không gây nên tác dụng phụ cho sức khỏe .

Bên cạnh đó, ăn trái cây cùng muối cũng làm cơ thể nạp vào một lượng muối rất lớn. Khi chúng ta ăn thừa muối, cơ thể cũng tìm cách tăng đào thải natri qua nước tiểu, dẫn tới mất kali, canxi và nhiều khoáng chất khác, từ đó có thể gây loãng xương, sỏi thận và các rối loạn khác do mất các khoáng chất. Ngoài ra ăn thừa muối còn làm tăng tình trạng giữ nước và phù, đặc biệt ở bệnh nhân có suy tim và xơ gan.

Ăn trái cây ngay sau khi ăn xong

Theo chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora chia sẻ trên trang NDTV: Trái cây là "siêu thực phẩm", cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu của tự nhiên. Tuy nhiên, có một thời điểm không nên ăn trái cây đó là ngay sau khi ăn xong.

Nhiều người nghĩ ăn xong thì cần có trái cây để tráng miệng, nhưng thực tế là trái cây có chứa nhiều đường và carbohydrate, nếu ăn trong lúc no sẽ khiến đường huyết tăng vọt.

Lý do thứ hai đó là lúc này dạ dày đang no, nếu cố "nhồi nhét" thêm sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, tăng áp lực lên dạ dày.

Ngoài ra, việc ăn trái cây sau bữa ăn sẽ khiến các chất dinh dưỡng trong chúng không được hấp thụ đúng cách, gây lãng phí.

Chuyên gia khuyên bạn nên để khoảng cách ít nhất 30 phút giữa bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ bằng trái cây.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ ăn trái cây để giảm cân

Nhiều người thường áp dụng phương pháp này để giảm cân. Nhưng nếu thực đơn giảm cân chỉ toàn trái cây sẽ có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Khi chỉ ăn trái cây và loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm khác ra khỏi chế độ ăn uống, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Để giảm cân an toàn, tốt nhất bạn hãy chọn một chế độ dinh dưỡng cân đối và kết hợp với vận động thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây sấy khô thay cho trái cây tươi

Có một số loại trái cây sấy khô chứa lượng đường dư thừa không tốt cho sức khỏe. Lượng vitamin và chất chống oxy hóa cũng mất đi trong quá trình sấy. Do đó, bạn nên ăn trái cây khi chúng còn tươi để nhận được tối đa các dưỡng chất quý giá.