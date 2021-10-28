8 thực phẩm carb hiệu quả trong giảm cân không phải ai cũng biết

Gạo lứt tuy được gọi là gạo nhưng lại khác hẳn gạo trắng ta thường hay sử dụng. Trong gạo lứt chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, các loại vitamin, chất đạm, protein đặc biệt là dồi dào chất xơ. Nguồn xơ trong gạo lứt không chỉ giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Những chất xơ đó ngoài việc có lợi cho đường tiêu hóa, còn loại bỏ các chất độc hại giúp cơ thể sau một thời gian cảm thấy nhẹ nhõm, tiêu hao lượng mỡ dư thừa đáng kể. Ngoài ra, khi ăn gạo lứt còn đánh lừa bộ não khiến cơ thể cảm thấy no lâu, hạn chế việc ăn các đồ ăn vặt vừa có hại cho sức khỏe vừa gây tăng cân.

Sức khỏe luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu tuy vậy với cuộc sống ngày một thay đổi hiện nay thì không chỉ khỏe mà còn phải đẹp. Bên cạnh việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên thì chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Nhiều người quan niệm rằng việc loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm chứa carb (thực phẩm giàu năng lượng carbonhydrate/hay giàu tinh bột, đường) trong bữa ăn là phương pháp tốt giúp giảm cân , nhưng ít ai biết được mặt tốt không ngờ tới của thực phẩm chứa carb lại giúp giảm cân. Dưới đây là 8 thực phẩm carb hiệu quả trong giảm cân , vừa giúp bạn duy trì sức khỏe một cách an toàn.

Nhiều người thường có suy nghĩ sai lầm khi cho rằng khoai lang chứa nhiều tinh bột, ăn nhiều dễ tăng cân. Nhưng sự thật trong khoai lang lại chứa nhiều chất dinh dưỡng beta-carotene, vitamin A, C, các vitamin nhóm B, magie, mangan, kali, chất xơ có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, đẹp da và đặc biệt giảm cân hiệu quả.

Khoai lang có tác dụng giảm cân hiệu quả

3. Yến mạch

Các loại ngũ cốc thường có tác dụng tăng cân nhưng khi nhắc tới yến mạch,người ta thường liên tưởng tới một loại ngũ cốc nguyên chất có lợi cho sức khỏe, tim mạch và đặc biệt tạo hiệu quả thần kỳ trong việc giảm cân dù thuộc nhóm thực phẩm chứa carb. Yến mạch chứa nhiều vitamin B, đặc biệt chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cung cấp sắt, kẽm, magie, canxi, protein và nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chứa trong mình gấp đôi lượng chất xơ so với các thực phẩm tinh bột khác mà không chứa chất béo, khi ăn tạo cảm giác no lâu, đốt cháy nhanh chóng chất béo dư thừa, giúp giảm cân hiệu quả.

4. Chuối

Mặc dù là một trong những thực phẩm đứng đầu trong danh sách thực phẩm chứa carb, nhưng chuối lai giúp giảm cân hiệu quả mà ít ai ngờ tới. Chuối làm tăng quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng giúp tiêu hóa tốt, có chứa vitamin, muối khoáng và kali. Đặc biệt chuối còn chứa chất xơ có tác dụng kháng tinh bột sẽ lên men trong dạ dày tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-30% chất béo, giảm năng lượng tích vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa.

5. Củ cài đường

Thuộc hạng rau củ, củ cải đường mang trong mình nhiều vitamin C, nhiều chất xơ giúp giảm cholesterol, chứa chất chống oxy hóa cao giảm nguy cơ tim mạch, phòng chống ung thư. Đặc biệt củ cải đường còn chứa lượng calories thấp vừa giúp cơ thể bổ sung calo vừa tạo cảm giác no lâu, loại bỏ các chất béo dư thừa có hại cho cơ thể, thanh lọc cơ thể giảm cân nhanh chóng.

Củ cải đường thanh lọc cơ thể mang lại hiệu quả giảm cân

6. Việt quất

Là một loại quả nghe tên có vẻ lạ so với đa số người Việt, tuy vậy không thể phủ nhận lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Qủa việt quất rất giàu vitamin C và E, chưa hàm lượng calo thấp, và các chất chống oxy hóa khác như anthocyanins và phenolics ngăn ngừa các bệnh thoái hóa. Đặc biệt hơn nữa còn giúp loại bỏ lớp mỡ dư thừa một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Việt quất loại bỏ mỡ thừa

7. Đậu gà (Chicpeas)

Đậu gà còn được gọi là đậu garbanzo cung cấp nhiều vitamin và các khoáng chất: chất xơ, protein, sắt, đồng, kẽm, magie giúp phòng chống các bệnh mãn tính, tim mạch, béo phì, tiểu đường duy trì cho bạn một sức khỏe lành mạnh. Mặt khác, vì chứa protein thực vật nên đậu gà là một trong những ứng cử viên sáng giá cho thực đơn giúp bạn giảm cân một cách hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

8. Bưởi

Bưởi là một loại thực phẩm chứa rất thấp lượng chất béo bão hòa, cholesterol và natri, nhưng lại chứa nhiều chất xơ, là nguồn giàu vitamin C, vitamin A tốt cho cơ thể, làm chậm quá trình trao đổi chất béo, tiêu hao lượng mỡ thừa trong cơ thể, khiến cơ thể trở nên nhẹ nhõm, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Mặc dù, việc có một vóc dáng hoàn hảo tăng thêm tự tin cho mỗi người, nhưng việc giảm cân quá đà gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe là điều nên tránh. Với bài viết chia sẽ kiến thức sức khỏe phía trên, bạn đã biết cách kết hợp hài hòa dinh dưỡng các thực phẩm chứa carb cùng các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin, để có một cơ thể đẹp và khỏe mạnh.