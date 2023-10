8 loại thực phẩm giúp giảm nhẹ các cơn đau đầu

Rượu có tác dụng lợi tiểu nên gây mất nước và cũng làm mất đi các chất điện giải của cơ thể như kali do đó ăn thực phẩm giàu kali có thể giúp bạn giảm các cơn đau đầu do say rượu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski người từng làm việc cho một bệnh viện tư nhân ở New Jersey, Món khoai tây nướng là một món ăn kèm đặc biệt hiệu quả đối với chứng đau đầu do uống rượu.

Rượu gây ra những cơn đau đầu dữ dội là do khi vào cơ thể rượu làm giãn nở các mạch máu trong khi caffein co trong cà phê làm co mạch máu lại do đó uống cà phê giúp giảm đau đầu.

Nhưng uống nhiều cà phê lại gây phản tác dụng, khi đó không những không giảm đau mà còn khiến cơn đau đầu của bạn trở nên trầm trọng hơn.

Caffeine có tác dụng lợi tiểu uống nhiều làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước và gây ra những cơn đau đầu nghiêm trọng hơn. Kết luận rằng uống một tách cà phê có thể giúp giảm đau đầu do say rượu nhưng không khuyến khích uống nhiều lần trong ngày.

3. Bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt

Hãy chú ý nếu bạn đang dùng chế độ ăn kiêng ít chất bột đường! Nếu trong bữa ăn hàng ngày có quá ít chất bột đường sẽ khiến bạn bị đau đầu.

Chuyên gia dinh dưỡng Palinski cho biết: “Chế độ ăn kiêng low-carb làm giảm đáng kể lượng Glycogen là nguồn năng lượng chính cung cấp cho não và được lưu trữ trong cơ thể. Ngoài ra, nếu bạn không bổ sung đủ lượng carbohydrate cơ thể bạn sẽ mất nước và não sẽ cạn kiệt năng lượng, đó là nguyên nhân gây ra đau đầu. chuyên gia dinh dưỡng Palinsky cho biết”.

Nếu bạn có triệu chứng này bạn nên ăn bánh mì nguyên cám, bột yến mạch, trái cây và sữa chua, đây là những loại cung cấp carbohydrate rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, carbohydrate còn có những tác dụng tuyệt vời khác! Khi ăn sẽ mang lại sự ổn định cho cả thể chất lần tinh thần, khi đó Serotonin được gọi là “hoocmon hạnh phúc” sẽ tiết ra do đó sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

4. Hạnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng magie có trong hạnh nhân giúp các mạch máu giảm bớt căng thẳng nên dĩ nhiên ăn hạnh nhân sẽ giúp bạn giảm bớt đau đầu. Ngoài ra, theo một số chuyên gia ăn nhiều thực phẩm chứa magie cũng có hiệu quả đối với chứng đau nửa đầu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Palinsky: “Hãy tích cực ăn những thứ có nhiều magie như chuối, bơ, hạnh nhân, hạt điều, gạo lứt, các loại đậu, hạt thực vật”.

5. Thực phẩm cay

Ảnh minh họa: Internet

Nói ra có vẻ khá ngạc nhiên nhưng ăn thực phẩm cay như sốt salsa (một loại sốt trong ẩm thực Mexico) và ớt có thể chữa đau đầu nhanh hơn.

Tùy từng loại đau đầu, nếu đau đầu do nghẹt mũi thì ăn cay sẽ có tác dụng giảm đau. Ăn cay sẽ làm thông mũi giúp bạn thở dễ dàng hơn, khi đó cả chứng nghẹt mũi và đau đầu sẽ thuyên giảm.

6. Sữa chua

Nếu bạn bị các cơn đau đầu hành hạ rất có thể cơ thể đang thiếu canxi.

Canxi là chất cần thiết để não hoạt động hiệu quả vì vậy hàng ngày bạn phải cố gắng ăn các loại thực phẩm giàu canxi. Sữa chua Hy Lạp loại không đường, không béo rất giàu canxi và cải thiện môi trường đường ruột.

7. Vừng (mè)

Vừng rất giàu chất dinh dưỡng. Hãy tích cực bổ sung vào các món ăn như salad, bột yến mạch, súp và các món xào.

Vừng rất giàu Vitamin E giúp cân bằng estrogen và ngăn ngừa chứng đau nửa đầu trong thời kỳ kinh nguyệt. Vừng cũng giúp lưu thông máu và có hiệu quả trong việc ngăn ngừa đau đầu. Do vừng cũng chứa nhiều magie.

8. Rau bina (cải bó xôi)

Ảnh minh họa: Internet

Rau bina cũng có hiệu quả đối với chứng đau đầu! Theo chuyên gia dinh dưỡng Palinski cho biết: “Rau bina có chức năng giảm huyết áp, giảm đau đầu do say rượu hoặc nguyên nhân khác.

Nếu bạn sử dụng rau bina thay cho rau diếp thì món salad thông thường của bạn sẽ trở thành một món ăn đơn giản đối phó với chứng đau đầu hiệu quả. Hãy vào bếp thử ngay nhé!

Theo Elle