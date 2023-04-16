7 tác dụng phụ 'khôn lường' khi ăn dưa chuột - đừng dại mà mua dự trữ trong nhà!

Nếu xảy ra tình trạng khó tiêu khi ăn dưa chuột , thì đó có thể là dấu hiệu đầy hơi và phù.

Lí do vì chất cucurbitacin trong dưa chuột rất khó được hấp thu, nên sẽ tích tụ bên trong, nhất là những người có vấn đề liên quan đến đường ruột.

Vitamin C là chất giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể và là một chất chống ô-xy hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều vitamin C sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Vitamin C khi được tiêu thụ với lượng quá lớn sẽ hoạt động giống như một pro-oxidant ngăn cản trở lại chính quá trình ô-xy hóa tự nhiên của chúng. Điều này tạo cơ hội cho sự phát triển và lan rộng của các gốc tự do. Sự phát tán của các gốc gốc tự trong cơ thể khiến chúng ta phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư, mụn, lão hóa sớm…

Tăng nguy cơ lão hóa sớm

Có thể bạn không tin vào điều này, vì vốn dĩ dưa chuột là loại thực phẩm trợ thủ đắc lực cho việc làm đẹp da, giữ gìn dáng vóc... Nhưng điều này là có cơ sở khoa học đã được chứng minh.

Dưa chuột rất giàu vitamin C. Nếu bạn ăn quá nhiều dưa chuột cũng có nghĩa đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C.

Chất này sẽ chuyển hóa thành chất pro-oxy hóa thúc đẩy sự phát triển của các gốc tự do và các tế bào gây tổn hại cơ thể khiến cơ thể lão hóa nhanh và gây mọc mụn.



Ảnh minh họa: Internet

Có thể chứa chất gây ngừng thở

Nghiên cứu đã chứng minh các độc tố có tên cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic (tạo nên vị đắng) có trong dưa chuột là các chất độc hại với sức khỏe, gây nguy hiểm, thậm chí là khiến 1 người ngưng thở nếu ăn quá nhiều.

Ảnh hưởng tới tim

Hàm lượng nước trong dưa chuột lên tới 90%. Lượng nước dư thừa dẫn đến việc cơ thể rất khó tiêu hóa chất xơ có trong loại rau này.

Lượng nước được hấp thu vào máu làm khối lượng máu gia tăng, gây áp lực lên mạch máu và tim. Hậu quả là tim và các mạch máu phải gánh chịu những tổn thương không mong muốn.

Lượng nước dư thừa còn có thể gây mất cân bằng mức điện phân trong máu, tạo ra tình trạng rò rỉ trong các tế bào. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau đầu và khó thở thường xuyên.

Có thể gây mất nước cho cơ thể

Trong dưa chuột có chứa nhiều chất cucurbitin có tính lợi tiểu. Có thể dễ dàng nhận ra khi bạn ăn nhiều dưa chuột, bạn đi tiểu rất nhiều. Nếu ăn quá nhiều, dưa chuột có thể khiến bạn bị mất nước, mất cân bằng điện giải, gây hại không nhỏ cho cơ thể.

Người thận yếu sẵn mà ăn nhiều dưa chuột thì rất nguy hiểm, vì có thể mắc chứng vãi tiểu hoặc nặng hơn nữa là liệt dương.

Ảnh minh họa: Internet

Gây hại cho thận

Tình trạng gia tăng lượng kali trong cơ thể sẽ dẫn đến nhiều rắc rối như đầy hơi, đau bụng, chướng bụng, khó tiêu ở giai đoạn đầu. Về lâu dài, những rắc rối này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến chức năng cũng như hoạt động bình thường của thận.

Chính vì vậy, thói quen ăn quá nhiều dưa chuột có thể khiến thận bị tổn thương theo thời gian.