7 cách ăn giúp bạn ít hấp thụ calories nhất có thể

Từ trước đến nay, có rất nhiều cách để không bị tăng cân. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách ăn uống có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một số cách có thể bạn đã biết rồi, nhưng chúng ta hãy cùng xem lại nó một lần nữa nhé!

Nếu bạn ăn nhiều và không vận động, bạn sẽ bị tăng cân. Kiểm soát chế độ ăn và tập thể dục chăm chỉ có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát béo phì. Đây là kiến thức thông thường mà rất nhiều người đã biết. Tuy nhiên lý thuyết với thực hành khác xa nhau hoàn toàn nên việc thực hiện cũng rất khó khăn.

Để tránh ăn quá nhiều, bạn cần làm giảm cảm giác đói. Uống nhiều nước trước bữa ăn 30 phút, bạn sẽ ít cảm thấy đói hơn và nhanh chóng cảm thấy no hơn khi ăn.

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Thử ăn các món rau tươi hoặc không mặn trước khi ăn những món chính. Sau đó bạn có thể sẽ ăn ít cơm hoặc mì hơn vì có cảm giác no do chất xơ trong rau. Đặc biệt, các loại rau có chứa nhiều carbohydrate chất lượng cao nên nó có tác dụng làm giảm lượng carbohydrate từ cơm hoặc mì.

Ưu tiên ăn các loại thực phẩm ít calo trước

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Điều này về mặt logic cũng tương tự như những gì đã nói ở mục trên. Nếu cơn no bụng của bạn được lấp đầy bởi cơm hoặc mì, thì sẽ dẫn đến việc cơ thể bạn hấp thụ quá nhiều carbohydrate và gây tăng cân. Hãy bắt đầu với những loại thực phẩm ít calo như rong biển và nấm.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu món ăn phụ cũng quá mặn thì không còn cách nào khác ngoài việc bạn phải ăn cơm nhiều hơn. Chìa khoá cho vấn đề này là hãy làm cho món ăn bớt mặn. Và sau đó khi bạn ăn món chính có hàm lượng calo cao, có thể bạn sẽ ăn ít hơn vì các món phụ ít calo trước đó đã thỏa mãn cảm giác thèm ăn của bạn ở một mức độ nào đó rồi.

Gia vị của các món canh và súp nên chủ yếu đến từ nguyên liệu tươi

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Các món canh và súp có thể có rất nhiều muối. Nó có thể làm tăng huyết áp và gây phù nề cho cơ thể của bạn. Nếu bạn ăn canh và súp vào buổi tối và đi ngủ, khuôn mặt của bạn sẽ có xu hướng sưng vào buổi sáng hôm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta hãy tập thói quen đừng nêm nếm quá nhiều gia vị, mà hãy lấy gia vị từ các nguyên liệu tươi để nấu súp hoặc canh nhé. Còn nếu bạn ăn canh hoặc súp được nêm nếm quá nhiều gia vị thì có thể dẫn đến việc cơ thể bạn hấp thụ quá nhiều natri và carbohydrate.

Ăn ba bữa một ngày như thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Nhất định bạn phải ăn đủ ba cử sáng, trưa và tối vì ngoài việc nó rất tốt cho sức khỏe thì nó còn ngăn ngừa béo phì. Ăn sáng còn có thể giúp ngăn ngừa bạn ăn quá nhiều vào bữa trưa. Tuy nhiên, trong trường hợp vào buổi tối hôm trước bạn ăn muộn hơn bình thường do có một cuộc họp hoặc ăn liên hoan, thì hãy bỏ bữa sáng hôm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sẽ nhìn thấy hiệu quả của việc nhịn ăn gián đoạn hơn 14 giờ. Mặc dù sự khác biệt giữa các cá nhân là rất lớn, nhưng áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn khoảng hai lần một tuần thì có thể giúp bạn ngăn ngừa béo phì.

Ăn chậm

Ảnh minh họa: Internet

Đây là vấn đề khó thực hiện đối với dân văn phòng vì họ không có đủ thời gian cho bữa trưa. Nhưng bạn có thể đưa hành động này vào bữa tối.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn nhanh, dạ dày của bạn cũng sẽ nhanh chóng mở rộng, dẫn đến việc có thể bạn sẽ ăn quá nhiều trước khi não gửi tín hiệu no. Phải 15 phút sau khi ăn thì não bộ của bạn mới có xu hướng nhận ra. Nhai thức ăn trong miệng lâu có thể cải thiện tiêu hóa và tăng hiệu quả sức khỏe của bạn.

Đói bụng vào buổi xế chiều thì phải làm thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đỗt nhiên cảm thấy đói sau 4 giờ chiều. Hãy thử ăn một ít các loại hạt, chẳng hạn như quả óc chó, đậu phộng hoặc hạnh nhân, thay vì các loại bánh có nhiều chất béo bão hòa hoặc đường.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, cũng có những loại hạt được đóng gói tiện lợi để dễ dàng mang theo. Các loại hạt rất giàu các thành phần có lợi như chất béo không bão hòa và khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn so với thực phẩm chứa carbohydrate. Nó cũng giúp ngăn ngừa bạn ăn quá nhiều vào buổi tối. Sau đó, uống cà phê cũng rất tốt cho niêm mạc đường tiêu hóa.

Nước lọc là món đồ nhắm ngon nhất khi bạn uống rượu bia

Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc việc uống rượu bia là điều khó tránh khỏi. Rượu bia là kẻ thù lớn nhất của chế độ ăn kiêng. Bản thân rượu đã có hàm lượng calo cao cộng thêm đồ nhắm, nó có thể trở thành một 'quả bom calo'. Rượu bia cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy thử uống một cốc nước sau mỗi ngụm rượu hoặc bia. Nó có thể làm giảm nồng độ cồn một cách tự nhiên và ngăn chặn sự hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể khiến bạn bớt say.

Theo Kormedi