Những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân anh chị vô cùng hòa thuận. Nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ vợ chồng anh chị vì cả hai đều có cho mình một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Điều kiện kinh tế khá giả khiến cuộc sống của anh chị cũng thêm phần nhẹ nhàng hơn.

Chẳng hiểu lý gì anh có thể giận vợ mình khi cô ấy chính là người đã cứu sống đến 2 mạng sống trong đêm. Anh với vợ quen nhau từ ngày đi học. Vợ anh học ra làm một bác sĩ, còn anh làm kinh doanh nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn vợ.

Hai đứa con nhỏ chủ yếu được giao cho cô giúp việc chăm sóc. Thời gian dành cho gia đình của cả hai cũng ít dần đi. Vợ chẳng quan tâm, hỏi han anh như ngày trước. Đúng khoảng thời gian đó thì có một cô gái đến nhận hàng làm cộng tác viên bán hàng với anh.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ gia đình đó còn gì mà lăn tăn nữa. Sống với nhau suốt 9 năm, có với nhau hai đứa con chung. Chị và anh đều quá bận nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian này chị bận quá. Chị bận việc ở viện, còn anh bận việc kinh doanh cuối năm.

Cô gái được cái nhanh nhẹn, bán hàng cũng khá đông khách nên anh quý mến. Rồi cô gái ngỏ ý rằng thích anh. Mèo nào mà chê mỡ bao giờ. Được dâng tận miệng thì nào có bao giờ chê. Anh nhanh chóng lao vào mối tình vụng trộm của mình. Thậm chí chẳng mấy mà cô gái đó có bầu.

Anh lo lắng không nguôi về mối tình vụng trộm của mình sẽ có ngày bị vợ phát hiện. Cũng may cô gái đó không đòi anh danh phận chỉ cần anh dành thời gian cho cô, chăm sóc cô là đủ rồi. Anh biết mình có lỗi với gia đình, với vợ con nên dành nhiều thời gian cho vợ con hơn.

Vậy mà, vợ anh cô ấy dường như chẳng cần điều ấy. Người vợ bỏ bê chẳng thèm quan tâm anh chút nào. Bồ anh chẳng mấy nữa là sinh, cô ấy ở một mình khiến anh cũng không an tâm. Nhưng chỉ có ngày nào vợ anh ở nhà thì anh mới có thể để vợ ở với các con rồi tìm cách đến ở với bồ. Hai đứa con ở nhà vẫn phải có một trong hai vợ chồng chăm sóc.

Đêm qua, cả đêm qua em đã phải thức trắng để cứu mẹ con cô bồ của anh đấy - Ảnh: Internet

Rồi hôm đó, tự dưng anh thấy khá sốt ruột. Anh gọi điện cho bồ mà cô gái không nghe máy. Gọi vợ vợ cũng không thèm bắt máy. Anh đứng ngồi không yên đến tận 6h sáng mới thấy vợ đi trực về trong bộ dạng mệt mỏi, máu me vẫn còn dính trên áo. Anh lao tới kéo vợ ra hỏi trong tức giận, vợ thều thào:

- Anh để yên cho em nghỉ ngơi đi, em quá mệt rồi.

- Em làm gì cả đêm qua. Đêm qua anh nhớ là em không có lịch trực sao giờ mới về?

- Anh còn hỏi nữa à?

- Chuyện gì?

- Đêm qua, cả đêm qua em đã phải thức trắng để cứu mẹ con cô bồ của anh đấy.

- Mẹ con, mẹ con bồ anh...

- Thôi giả bộ đi, em biết hết mọi chuyện rồi. Chỉ là em không nói thôi.

- Em biết sao?

- Anh nghĩ anh giấu được vợ sao? Anh nên nhớ phụ nữ có giác quan thứ sáu vô cùng chuẩn. Em biết anh ngoại tình từ lâu rồi. Em không muốn nói vì muốn cho anh cơ hội. Nhưng giờ thì... – anh hoảng hốt:

- Vậy giờ...

- Mẹ tròn con vuông rồi nên anh cứ yên tâm. Giờ để em đi tắm rồi còn đi ngủ một chút. Tỉnh dậy em sẽ viết đơn ly hôn cho anh kí.

- Em nhất định phải làm thế sao?

- Vậy giờ anh muốn sao? Anh muốn con anh và cô ấy không có bố à? Anh có thấy mình sai lầm chưa. Giờ anh chỉ có thể chọn một trong hai. Một là hai đứa con của anh và em có bố. Hai là con của anh và cô ấy có bố. Nhưng em thật sự không thể tha thứ được cho chuyện anh ngoại tình đâu.

- Anh xin lỗi.

- Nếu cứ làm sai có thể xin lỗi, chuyện gì cũng xin lỗi được thì có lẽ dễ dàng quá rồi.

- Anh đi thăm mẹ con cô ấy đi. Em không muốn thấy mặt anh lúc này.

Chấp nhận nghe lời vợ đến thăm mẹ con cô bồ của mình. Anh ngồi trong căn phòng mà sao trống rỗng quá. Chỉ vì quá ham vui anh đã đánh mất gia đình mình. Vậy còn gia đình mới này thì sao, anh phải làm sao để vẹn toàn cả đôi đường đây?