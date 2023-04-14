6 thực phẩm 'đại kỵ' với thịt heo, không muốn bệnh tật đầy mình thì đừng kết hợp chung

Dinh dưỡng 14/04/2023 21:45

Các bà nội trợ hãy đặc biệt ghi nhớ, tuyệt đối đừng kết hợp thịt heo với các loại thực phẩm dưới đây. Việc kết hợp tùy tiện có thể khiến bạn 'bỏ mạng' đấy!

Thịt chim

Thịt heo ăn chung với thịt chim cút sẽ hình thành các hắc sắc tố làm đen da mặt.

Đặc biệt, thịt lợn kết hợp với thịt chim bồ câu sinh ra tình trạng khí huyết khó lưu thông, gây hại cho sức khỏe.

Đậu tương

Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với 60-80% là phốt pho. Chế biến thịt heo chung với đậu tương, hàm lượng phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt heo, đặc biệt là thịt heo nạc. Chính vì thế nên tránh kết hợp hai thực phẩm này.

Thịt trâu, thịt bò

Theo Đông y thì thịt heo có tính hàn, thịt bò có tính ôn nên chúng tương khắc với nhau, khi chế biến chung sẽ làm giảm thế mạnh của nhau làm cho giá trị dinh dưỡng của hai loại thịt đều bị giảm đi đáng kể.

Ngoài ra thịt heo cũng được khuyên không nấu chung với thịt trâu vì lâu dài dễ gây chứng sán dây, sán sơ mít. Do đó để đảm bảo hương vị của hai thực phẩm này, bạn nên nấu riêng từng loại để dễ chế biến và đảm bảo dinh dưỡng cũng như mùi vị hơn.

6 thực phẩm 'đại kỵ' với thịt heo, không muốn bệnh tật đầy mình thì đừng kết hợp chung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gừng tươi

Một số người hay dùng gừng tươi ướp cùng thịt lợn để khử mùi hôi tanh. Tuy nhiên theo Đông y, ăn thịt lợn cùng gừng tươi dễ sinh ra phong thấp hoặc khiến da mặt nổi nốt đen. Khi gặp trường hợp này cần dùng lá dâu non đun lấy nước uống.

6 thực phẩm 'đại kỵ' với thịt heo, không muốn bệnh tật đầy mình thì đừng kết hợp chung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Óc, tủy heo kỵ muối và rượu

Óc, tủy heo kết hợp với muối sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của đàn ông. Do đó, khi làm món óc chần, bạn nhớ không thêm muối mà thay bằng gia vị khác.

Tương tự óc, tủy heo dùng chung với rượu ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh lý của nam giới. Vì thế không nên dùng óc, tủy heo làm món nhắm rượu.

Gan dê

Gan dê có tác dụng bổ gan, sáng mắt, trị can phong hư nhiệt. Tuy nhiên, đây là loại thực phẩm có mùi đặc biệt là gây, hoi, khi xào với thịt heo sẽ khiến mùi vị món ăn càng khó chịu, kém hấp dẫn người dùng.

Ngoài ra, theo Đông y, gan dê có tính hàn lạnh, trong khi đó, thịt heo có vị nóng. Thịt heo ăn chung với gan dê sẽ dẫn đến tình trạng khí trệ, gây trướng đầy bụng, khó chịu và đau, có thể giảm nhẹ khi ợ hơi hoặc trung tiện. Trẻ em càng không thích ngửi mùi vị này, nên tốt nhất không nên chế biến cùng hay ăn cùng trong một bữa ăn.

6 thực phẩm 'đại kỵ' với thịt heo, không muốn bệnh tật đầy mình thì đừng kết hợp chung - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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