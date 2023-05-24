6 kiểu ăn uống khiến làn da của chị em phụ nữ ngày càng tệ đi: Nội tiết tố bị ảnh hưởng, da dễ bắt nắng và lão hóa cực nhanh

Dinh dưỡng 24/05/2023 13:30

Để có một làn da tươi trẻ rạng ngời, tránh các tình trạng bị lão hóa da, da bị sạm màu thì chị em có thể thay đổi chế độ ăn, nhất là hạn chế mắc phải những kiểu ăn uống dưới đây.

Không nạp đủ protein

Cơ thể sử dụng các axit amin như glycine, proline, lysine để sản xuất collagen. Các axit amin này đến từ thực phẩm chứa protein. Khi lượng protein nạp vào cơ thể không đủ sẽ không có đủ nguyên liệu để sản xuất collagen, độ đàn hồi của da sẽ kém đi.

6 kiểu ăn uống khiến làn da của chị em phụ nữ ngày càng tệ đi: Nội tiết tố bị ảnh hưởng, da dễ bắt nắng và lão hóa cực nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng thực phẩm siêu chế biến

Những loại thực phẩm siêu chế biến như đồ ăn nhẹ, mì ăn liền, xúc xích hay những bữa ăn làm sẵn có thể dùng lò vi sóng để nấu chín... thường có lượng natri cao. Nếu ăn quá nhiều dễ dẫn đến phù nề, khí huyết khó lưu thông. Da trở nên nhợt nhạt, kém sắc, giảm độ đàn hồi.

Đồng thời những thực phẩm này cũng chứa nhiều chất phụ gia, màu nhân tạo, chất bảo quản, chất béo... nhưng lại rất ít dinh dưỡng làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

6 kiểu ăn uống khiến làn da của chị em phụ nữ ngày càng tệ đi: Nội tiết tố bị ảnh hưởng, da dễ bắt nắng và lão hóa cực nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều đường

Các cô gái trẻ ngày nay thường chuộng đồ ngọt, thích trà sữa, bánh ngọt, các món ăn vặt nhiều đường… mà không biết rằng nó rất hại cho da.

Bởi vì khi ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, giải phóng hormone, kích thích da tiết dầu, bít lỗ chân lông nhanh hơn, dễ gây mụn và viêm da tiết bã. Viêm gây ra bởi lượng đường cao làm nhiều loại bệnh ngoài da như chàm, mụn trứng cá, ban đỏ… càng tệ hơn. Đường không chỉ khiến chúng bùng phát và bùng phát kéo dài mà còn làm tông màu da sạm đi và lão hóa sớm.

Hấp thụ quá nhiều đường cùng lúc còn dẫn đến tình trạng da bị glycation keratin - đường hóa dẫn tới mẩn đỏ, tăng tốc độ lão hóa. Hoặc làm tích tụ quá nhiều các gốc tự do trong da và phá hủy collagen, khiến da dễ bị lão hóa, chảy xệ, nếp nhăn và lỗ chân lông to.

Ngoài ra, ăn quá nhiều đồ ngọt có thể khiến đường tích tụ trong cơ thể thành chất béo và khiến chị em béo lên. Như vậy ngoại hình sẽ khó được như ý muốn.

6 kiểu ăn uống khiến làn da của chị em phụ nữ ngày càng tệ đi: Nội tiết tố bị ảnh hưởng, da dễ bắt nắng và lão hóa cực nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ ăn đồ luộc, thiếu chất béo

Trong các phòng khám tư vấn dinh dưỡng ngoại trú, thường có những trường hợp bệnh nhân ăn 3 bữa chỉ toàn đồ luộc để giảm cân.

Điều này sẽ dẫn đến hiện tượng khô da, bong tróc, da thiếu sức sống… Bởi trong thành phần của thức ăn thiếu đi các axit amin thiết yếu khiến chức năng da và hệ thống nội tiết tố bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thích ăn tinh bột tinh chế

Các loại tinh bột tinh chế như gạo trắng, bột mì trắng hoặc bánh mì làm từ bột mì trắng, thậm chí là đường tinh luyện sẽ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Khi lượng đường trong máu quá nhiều sẽ làm tổn thương protein mô (bao gồm cả collagen), khiến protein bị glycosyl hóa và biến tính. Các collagen trong da mất tính đàn hồi dễ dẫn đến da bị chảy xệ và sạm đen, dễ bắt nắng.

Thích ăn đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán trong nhiệt độ cao sẽ khiến cơ thể bị nóng, da dễ tiết nhiều dầu nhờn, làm tăng các hợp chất gây viêm trong cơ thể khiến tình trạng da xấu đi. Da thường nổi mụn, xuất hiện mẩn đỏ và dễ bị tổn thương hơn bởi tác hại ánh nắng mặt trời.

6 kiểu ăn uống khiến làn da của chị em phụ nữ ngày càng tệ đi: Nội tiết tố bị ảnh hưởng, da dễ bắt nắng và lão hóa cực nhanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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