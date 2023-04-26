5 đối tượng tuyệt đối không nên ăn bắp cải vì có thể khiến bệnh tình trở nặng hơn, nhất là kiểu người thứ 2

Dinh dưỡng 26/04/2023 08:10

bắp cải là một loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ và vitamin, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người. Thế nhưng, có những kiểu người ăn bắp cải có thể gây nguy hại cho sức, tốt nhất là nên tránh.

Người tạng hà

Theo Đông y, bắp cải có tính hàn, do vậy những ai yếu người, lạnh tay chân hay gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải vì sẽ làm bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn ăn bắp cải thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải sẽ khiến trung hòa bớt tính hàn có trong bắp cải.

5 đối tượng tuyệt đối không nên ăn bắp cải vì có thể khiến bệnh tình trở nặng hơn, nhất là kiểu người thứ 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ

 

Bên trong bắp cải có chứa một lượng nhỏ goitrin, chất này có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây ra bệnh bướu cổ. Với người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Với những người này, nên ăn bắp cải ở một lượng vừa phải, trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa rồi thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến bởi khi đó, goitrin sẽ bị phân hủy hết.

Người bị bệnh thận

Theo nghiên cứu, bắp cải là loại rau chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, lượng axit oxalic này có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết bên trong cơ thể như canxi, mangiê, sắt, kali... tạo thành các muối oxalat.

Oxalat calci có thể lắng đọng ở thận, làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Do đó người đang bị suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo không nên dùng bắp cải. Người có tiền sử sỏi thận nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng ăn bắp cải phù hợp.

Với người khỏe mạnh, khi ăn bắp cải nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này.

5 đối tượng tuyệt đối không nên ăn bắp cải vì có thể khiến bệnh tình trở nặng hơn, nhất là kiểu người thứ 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị đau dạ dày 

Bắp cải là loại rau có chứa nhiều chất xơ nên có lợi cho sức khoẻ. Nhưng khi ăn quá nhiều bắp cải sống dễ làm sinh ra nhiều khí gây ra bệnh đầy bụng. Cách tốt nhất với những người bị bệnh đau dạ dày nên nấu chín bắp cải trước khi ăn để bảo vệ sức khoẻ của mình.

Người bị dị ứng, xuất huyết dưới kết mạc

Ăn bắp cải làm cho tình trạng dị ứng, xuất huyết dưới kết mạc trở nên trầm trọng hơn, nhất là dưa bắp cải muối chua, vì có chứa histamine có khả năng gây ngứa, chảy nước mắt, xung huyết và chảy nước mũi.

5 đối tượng tuyệt đối không nên ăn bắp cải vì có thể khiến bệnh tình trở nặng hơn, nhất là kiểu người thứ 2 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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