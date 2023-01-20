Carbohydrate được coi là kẻ thù tồi tệ nhất của bệnh nhân tiểu đường. Tinh bột chúng ta tiêu thụ được phân hủy thành glucose, có thể gây hại cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nhưng carbs cũng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta. Nó giúp cung cấp nhiên liệu cho cơ thể chúng ta, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Tuy nhiên, bệnh tiểu đường có thể được điều chỉnh và kiểm soát thông qua thay đổi lối sống phù hợp. Kiểm soát chế độ ăn uống của một người là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý lượng đường trong máu.

Điều đó nói rằng, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các nguồn carbs đều xấu hoặc không lành mạnh. Đĩa thức ăn của bạn luôn có chỗ trống cho một số lượng carbs, nhưng khi bạn thêm nó vào, hãy đảm bảo rằng bạn chọn đúng loại thực phẩm.

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Đậu và các loại đậu khác như đậu xanh và đậu lăng chứa một lượng lớn carbs trong đó. Tuy nhiên, chúng là một nguồn chất xơ và protein tuyệt vời. Điều đó nói rằng, bệnh nhân tiểu đường có thể thêm chúng vào chế độ ăn uống của họ, kiểm soát các phần ăn.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA), các loại đậu như đậu thận, đậu pinto, đậu hải quân và đậu đen có thể được đưa vào chế độ ăn uống của bạn nếu bạn bị tiểu đường.

Trái cây

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Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ gợi ý rằng bệnh nhân tiểu đường có thể ăn bất kỳ loại trái cây nào, miễn là họ không bị dị ứng với chúng. Mặc dù người ta phải tránh các loại trái cây có hàm lượng calo cao như chuối, xoài và nho, nhưng ăn táo, cam, lựu, đu đủ và dưa hấu có thể cung cấp cho bạn lượng chất xơ phù hợp. Tuy nhiên, hãy chắc chắn để điều chỉnh các phần của bạn.

Các loại ngũ cốc

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như lúa mạch, lúa mì, bột yến mạch, hạt kê, gạo lứt là những loại carbohydrate phức hợp giàu chất xơ, là lựa chọn thông minh cho người bệnh tiểu đường. Chúng rất tốt để kiểm soát lượng đường trong máu vì chúng có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn.

Sản phẩm từ sữa

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Trong khi những người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế thực phẩm và đồ uống có đường, thì các sản phẩm từ sữa như sữa, mặc dù có đường tự nhiên, vẫn có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Điều này là do thực phẩm từ sữa có chứa protein và canxi. Vì vậy, miễn là sữa, pho mát, sữa đông được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, chúng có thể chứng minh là có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Rau

Rau là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, một số loại rau có hàm lượng carbs cao và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường. Chúng bao gồm khoai tây, đậu Hà Lan, bí butternut và đậu Hà Lan.

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Nhưng bạn luôn có thể thêm một lượng vừa phải khoai lang, củ dền và ngô vào chế độ ăn uống của mình. Những thực phẩm này là nguồn cung cấp chất xơ và Vitamin A dồi dào và thỉnh thoảng có thể được tiêu thụ.

Các quan điểm thể hiện trong bài viết này không nên được coi là sự thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị của bạn để biết thêm chi tiết chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng của bạn.

Theo Times of India