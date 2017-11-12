5 lý do phải mua socola đen về ăn ngay bất kể đắt hay rẻ

Theo các nghiên cứu khoa học, loại socola này có tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp giảm stress, cải thiện trí nhớ, có khả năng điều hòa huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Socola đen chứa hàm lượng lớn cacao nhưng lại ít đường hơn so với những loại socola khác nên rất có lợi cho sức khỏe .

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời khi ăn socola đen :

Các nhà khoa học tại Canada đã tiến hành nghiên cứu trên 44.489 người để tìm hiểu về mối liên hệ giữa việc tiêu thụ socola đen và khả năng phòng ngừa đột quỵ. Kết quả cho thấy những người ăn socola đen sẽ giảm 22% nguy cơ đột quỵ so với những người không sử dụng loại thực phẩm này.

Bên cạnh đó, những người có tiền sử đột quỵ sẽ giảm thiểu nguy cơ tử vong tới 46% nếu thường xuyên ăn socola đen.

2. Điều trị và phòng ngừa bệnh tim mạch

Theo kết quả nghiên cứu trên 25.000 người, các nhà khoa học đã kết luận rằng việc cơ thể tiêu thụ khoảng 100 gram socola đen mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch đến 57%.

Ngoài ra, socola đen còn chứa nhiều flavon và phenol, đây là những hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tim mạch, làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp ổn định huyết áp…

3. Cải thiện trí nhớ

Các nghiên cứu tại Đại học Y Harvard (Mỹ) đã chứng minh rằng thường xuyên ăn hoặc uống socola sẽ giúp não bộ luôn khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu lên não.

Hàm lượng lavado trong socola đen còn có khả năng làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, hỗ trợ điều trị những tổn thương thần kinh ở bệnh nhân Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ).

4. Giảm căng thẳng

Socola đen có chứa tryptophan, một loại acid amin giúp giải phóng serotonin trong não, làm tăng cảm giác hạnh phúc và hưng phấn.

Chính vì vậy, khi ăn socola bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

5. Bảo vệ làn da và chống lão hóa

Là loại thực phẩm chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, socola đen giúp chống lại các tổn thương tế bào gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. Những hợp chất trong socola đen còn có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím và các tác nhân bên ngoài.