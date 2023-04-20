5 lợi ích tuyệt vời của chanh leo trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhất là điều thứ hai

Dinh dưỡng 20/04/2023 10:05

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch, giảm triệu chứng mất ngủ, tăng cường chắc khỏe xương,...là một trong những lợi ích tuyệt vời mà chanh leo mang lại cho con người.

Lợi ích giảm cân

Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng quên chanh leo, bởi đây là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần chanh leo 100 gram, thì có tới 97 calo. Bên cạnh đó, chanh leo cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

5 lợi ích tuyệt vời của chanh leo trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhất là điều thứ hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp bảo vệ tim mạch

Chanh leo vốn giàu kali và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu lượng máu, từ đó làm giảm thiểu sự căng thẳng và đặc biệt là giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch. Hơn nữa, trong chanh leo còn có 2 chất flavonoid và axit phenolic giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu tốt.

Giảm triệu chứng mất ngủ

Chanh dây có tác dụng làm giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh. Vậy nên nó có tác dụng với người mất ngủ do căng thẳng hay bị rối loạn giấc ngủ.

Uống một ly nước chanh dây trước khi ngủ khoảng 1 tiếng để giảm bớt căng thẳng và bạn sẽ có một giấc ngủ ngon.

5 lợi ích tuyệt vời của chanh leo trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhất là điều thứ hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe của xương

Chanh leo là loại quả rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh leo, khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

Giúp làm đẹp da, tốt cho mắt

Chanh dây là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Các chất chống oxy hóa khác trong chanh dây như vitamin C, riboflavin và carotene cũng giúp tăng cường sức khỏe của da và đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa.

Vitamin A trong chanh dây cũng rất tốt cho mắt, giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, chứng quáng gà và thoái hóa điểm vàng.

5 lợi ích tuyệt vời của chanh leo trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhất là điều thứ hai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
6 loại nước giải rượu cực tốt, nhanh tỉnh táo lại còn dễ thực hiện tại nhà bạn nên thử

6 loại nước giải rượu cực tốt, nhanh tỉnh táo lại còn dễ thực hiện tại nhà bạn nên thử

Nếu có đôi lúc quá chén, say xỉn thì đừng bỏ qua 6 loại nước giải rượu cực nhanh, lại còn vô cùng dễ thực hiện với những nguyên liệu có sẵn tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng chanh leo lợi ích của chanh leo

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?