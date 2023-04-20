5 lợi ích tuyệt vời của chanh leo trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhất là điều thứ hai

Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng quên chanh leo , bởi đây là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần chanh leo 100 gram, thì có tới 97 calo. Bên cạnh đó, chanh leo cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Chanh leo vốn giàu kali và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu lượng máu, từ đó làm giảm thiểu sự căng thẳng và đặc biệt là giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch. Hơn nữa, trong chanh leo còn có 2 chất flavonoid và axit phenolic giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu tốt.

Giảm triệu chứng mất ngủ

Chanh dây có tác dụng làm giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh. Vậy nên nó có tác dụng với người mất ngủ do căng thẳng hay bị rối loạn giấc ngủ.

Uống một ly nước chanh dây trước khi ngủ khoảng 1 tiếng để giảm bớt căng thẳng và bạn sẽ có một giấc ngủ ngon.

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Cải thiện sức khỏe của xương

Chanh leo là loại quả rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh leo, khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

Giúp làm đẹp da, tốt cho mắt

Chanh dây là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Các chất chống oxy hóa khác trong chanh dây như vitamin C, riboflavin và carotene cũng giúp tăng cường sức khỏe của da và đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa.

Vitamin A trong chanh dây cũng rất tốt cho mắt, giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, chứng quáng gà và thoái hóa điểm vàng.