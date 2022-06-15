5 loại thực phẩm tuyệt đội dừng dùng vào buổi sáng nếu muốn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể

Dinh dưỡng 15/06/2022 07:57

Buổi sáng được xem là rất quan trọng trong quá trình hấp thụ dinh dưỡng của chúng ta, vì vậy cần hết sức cẩn thận trong việc chuẩn bị và lựa chọn bữa ăn hợp lý.

Ngũ cốc

Khá nhiều người bất ngờ khi ngũ cốc nằm trong số những loại thực phẩm được khuyến nghị hạn chế ăn vào buổi sáng. Theo các chuyên gia sức khoẻ, ngũ cốc không chứa quá nhiều các loại dinh dưỡng như một số người lầm tưởng. Trên thực tế, ngũ cốc chỉ chứa lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt còn lại đa số là các loại ngũ cốc tinh chế (không phải loại nguyên chất) cùng đường để tạo vị ngọt.

5 loại thực phẩm tuyệt đội dừng dùng vào buổi sáng nếu muốn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng ngũ cốc, cơ thể sẽ hấp thụ chủ yếu sẽ tinh bột, đường, cùng nhiều loại chất khó tiêu hóa khác. Chính vì lẽ đó, ngũ cốc được khuyến nghị hạn chế ăn vào buổi sáng, nếu có sử dụng thì chỉ nên ăn một lượng nhỏ kết hợp với các loại hoa quả bổ trợ tiêu hóa tốt như chuối, ổi (không ăn hạt)…

Bánh sandwich mua sẵn

Một chiếc sandwich trứng và phô mai có thể là lựa chọn “sạch” cho bữa sáng nhưng phải là bạn tự làm cho mình. Vì thời gian bận rộn nên nhiều người chọn mua những bánh sandwich nguội trong siêu thị với chất bảo quản và chất béo không lành mạnh.

Bạn cũng có thể chọn mua bánh mì sandwich ở quán cà phê hoặc nhà hàng chuyên thức ăn nhanh, tuy nhiên đó cũng không nên là lựa chọn thường xuyên. Vì bánh sandwich ở đây thường quá lớn đủ cho 2 người ăn với nhiều phô mai và các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói. Hãy khởi đầu ngày mới với bữa ăn thanh đạm, nhiều rau, ít dầu mỡ.

Xúc xích

Xúc xích được làm từ thịt xay, mỡ, gia vị, hương liệu và chất kết dính. Mặc dù xúc xích là thực phẩm được nhiều người ăn vào bữa sáng hoặc vào bữa sáng muộn cuối tuần, xúc xích không phải là lựa chọn bổ dưỡng nhất vào buổi sáng.

5 loại thực phẩm tuyệt đội dừng dùng vào buổi sáng nếu muốn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Roxana Ehsani cho biết: Xúc xích có chứa nhiều natri - có thể làm tăng huyết áp, nhiều chất béo bão hòa - có thể làm tăng LDL - cholesterol xấu của bạn, và tổng lượng calo cao. Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư.

Thay vì chọn xúc xích vào buổi sáng, tại sao bạn không chọn một lựa chọn giàu protein khác như trứng, sữa chua Hy Lạp, hoặc bơ hạt như bơ hạnh nhân hoặc bơ hạt hướng dương.

Nước ép

Trong hầu hết nước ép chứa lượng đường cao nhưng lại ít chất xơ và Protein. Khi chỉ uống mỗi nước ép vào buổi sáng, bạn có thể bị sụt giảm huyết áp, thiếu năng lượng cần thiết cho một buổi sáng làm việc. Chính vì thế, bạn nên sử dụng nước ép kèm với ngũ cốc nguyên hạt, sữa chua hoặc trứng.

Bánh mì nướng

Một vài lát bánh mì nướng ăn kèm cùng mứt hoặc bơ cho bữa sáng là sự lựa chọn của khá nhiều người, đặc biệt là giới trẻ bận rộn với công việc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây lại là một thói quen nên sửa bởi lẽ, việc ăn bánh mì nướng vào buổi sáng sẽ khiến cơ thể phải chịu nhiều tác động không tốt như tiêu hóa kém, nóng trong người, tăng cân khó kiểm soát…

5 loại thực phẩm tuyệt đội dừng dùng vào buổi sáng nếu muốn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu cho thấy, có đến 89% người ăn sáng với bánh mì nướng sẽ nhanh chóng có xu hướng bị đói bụng sớm, gặp triệu chứng khó tiêu và cơ thể luôn bị mệt mỏi hơn. Do đó, nên hạn chế tối đa ăn bánh mì nướng vào bữa sáng nhằm giúp cơ thể và dạ dày luôn ở trong tình trạng khỏe mạnh.

Một số thực phẩm tốt được các chuyên gia khuyến nghị nên ăn vào bữa sáng là trứng, sữa chua, bột yến mạch, trái cây, phomai…

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