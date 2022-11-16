5 loại thực phẩm tốt nhất nên ăn ngay sau khi chế biến, đừng để qua đêm nếu muốn an toàn cho sức khỏe

Dinh dưỡng 16/11/2022 18:05

Dưới đây là những thực phẩm đã nấu chín không nên để qua đêm, bạn sẽ chẳng biết rằng chúng sẽ sản sinh ra những chất cực kỳ gây hại đến sức khỏe nếu chúng ta ăn phải đâu.

Canh các loại

Trong các loại canh có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt…những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư…

Thông thường trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ có những biểu hiện như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, nhìn mờ, thở không được, sốt cao, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời sơ cứu.

Nấm

Những món ăn được chế biến từ nấm thường rất ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Dù là nấm mọc trong tự nhiên hay được nuôi trồng đều chứa nhiều nitrat, lượng nitrat này tham gia vào qúa trình tuần hoàn máu, chất hemoglobin có trong hồng cầu sẽ cung cấp lượng oxy cần thiết cho cơ thể.

Điều đó chỉ đúng khi bạn dùng những món ăn từ nấm ngay sau khi chế biến, nếu để quá lâu và sau 12 giờ thì lượng dinh dưỡng có trong nấm sẽ bị giảm đi nhanh chóng, và thậm chí gây nguy hại cho chính sức khỏe của bạn. Nấm đã được nấu chín đẻ qua đêm sẽ khiến cho muối nitrat biến đổi thành nitrit, gây ra tác dụng ngược, chất hemoglobin sẽ bị phân hóa thành methemoglobin, mất đi chức năng cung cấp oxy cho cơ thể, gây ra tình trạng khó thở, chóng mặt, buồn nôn.

5 loại thực phẩm tốt nhất nên ăn ngay sau khi chế biến, đừng để qua đêm nếu muốn an toàn cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng lòng đào

 

Nhiều người thích ăn trứng lòng đào bởi chúng mềm, dễ ăn và có cảm giác ngon hơn. Tuy nhiên, bạn nên ăn trứng nấu kiểu như vậy ngay sau khi chế biến.

Nếu để qua đêm, trứng lòng đào có  thể bị nhiễm độc và tất nhiên sẽ gây hại cho sức khỏe. Đường tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, bạn dễ bị chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy.

Tuy nhiên, nếu đã được nấu chín hoàn toàn, đậy kín và để trong tủ lạnh, trứng có thể bảo quản trong 48 giờ mà không có vấn đề gì.

5 loại thực phẩm tốt nhất nên ăn ngay sau khi chế biến, đừng để qua đêm nếu muốn an toàn cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Dù bạn có nấu chín khoai tây với nhiệt độ cao và trong thời gian dài hơn so với khi nấu trứng, khoai tây vẫn có thể gây ngộ độc nếu bạn ăn khoai để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài vì việc này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây ngộ độc phát triển. Nếu bạn muốn để khoai tây qua đêm, hãy bọc khoai tây trong giấy bạc hoặc giấy bọc thực phẩm để chặn nguồn oxy mà vi khuẩn cần để sinh sôi. Vì vậy, nếu bạn ăn khoai tây nấu chín để qua đêm dễ rước thêm bệnh vào người.

Salad thập cẩm

Các món salad trộn có nhiều thành phần, chẳng hạn như rau các loại, nước sốt, giấm và trái cây khô. Ngay cả khi bạn để trong tủ lạnh dành cho ngày hôm sau, món salad vẫn dễ bị mốc. Khi ăn, chất lượng salad cũng giảm sút khi rau bị mủn, trái cây lên men, hạt ỉu… Bạn có thể cảm nhận được điều đó qua cảm nhận bằng mắt và ngay khi ăn miếng đầu tiên.

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Khi nói đến việc đạt được làn da sáng từ bên trong mà bạn luôn mong muốn, thực phẩm không phải là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến. Chúng ta có xu hướng tập trung vào các biện pháp khắc phục và chữa bệnh bên ngoài, bạn có thể đang làm mọi thứ ngay từ việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, chăm sóc da mặt thường xuyên, tẩy tế bào chết cho da đều có tác dụng. Nhưng vẻ đẹp thực sự thực sự đến từ bên trong. Những gì chúng ta ăn có nhiều tác động đến làn da của chúng ta hơn hầu hết chúng ta nhận ra.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm không để qua đêm

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