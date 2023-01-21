5 loại thực phẩm 'gọt dáng' siêu đỉnh, sau Tết chẳng lo bụng mỡ cân tăng nếu ăn thường xuyên mỗi ngày

Nếu bạn muốn giảm cân, việc thêm nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống của bạn (và ít đồ ăn vặt đã qua chế biến) là điều không thể bàn cãi. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy những phụ nữ tăng cường ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ giảm cân lành mạnh lâu dài, giảm nguy cơ thừa cân hoặc béo phì, đồng thời có khả năng kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn và làm chậm tốc độ ăn uống của họ.

Nhiều loại là những cường quốc dinh dưỡng cung cấp một loạt vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác quan trọng cho sức khỏe tốt và tuổi thọ. Lợi ích sức khỏe của chúng bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính (như bệnh tim, tiểu đường và béo phì), cải thiện sức khỏe đường ruộtvà tiêu hóa, giảm viêm, tăng năng lượng và kiểm soát cân nặng lành mạnh.

Tuy nhiên, với rất nhiều lựa chọn ngon miệng và bổ dưỡng để lựa chọn, thật khó để biết loại trái cây và rau quả nào tốt nhất để giảm cân. Đây là 5 loại thực phẩm tiêu biểu giúp đốt cháy mỡ thừa cấp tốc.

Trong nghiên cứu Chất dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trái cây họ cam quýt như bưởi là một trong những loại thực phẩm có hiệu quả nhất để giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) của người tham gia.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi có thể giúp giảm cân vì nó tương đối ít calo và nhiều chất xơ, có thể giúp bạn cảm thấy no và hài lòng sau khi ăn. Bưởi cũng chứa một hợp chất gọi là naringenin, đã được chứng minh là có tác dụng chống béo phì trong các nghiên cứu trên động vật.

Quả mọng

Theo nghiên cứu về Chất dinh dưỡng, một ứng cử viên hàng đầu khác để giảm chỉ số BMI là các loại quả mọng. Đặc biệt, quả việt quất có liên quan đến việc ít tăng cân và giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường loại 2.

Quả việt quất là loại thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ có thể giúp giảm cân bằng cách giúp bạn cảm thấy no và hài lòng sau khi ăn. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Rau cải

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn và cải Brussels, là những nguồn dinh dưỡng dồi dào mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Mặc dù chúng chủ yếu được biết đến với lợi ích ngăn ngừa ung thư , nhưng chúng cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân vì chúng ít calo, nhiều chất xơ và giàu chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau họ cải có thể hỗ trợ giảm cân vì giống như hầu hết các loại rau, chúng có mật độ calo thấp và một lượng chất xơ đáng kể. Những loại rau này chứa chất chống oxy hóa mạnh được biết là làm giảm các cytokine và NF-kB, những chất thúc đẩy quá trình viêm nhiễm. Khi những chất này có nhiều trong cơ thể và được phép tồn tại, mức độ viêm nhiễm nguy hiểm có thể đạt đến mức độ viêm nhiễm này, cùng với cảm giác cảm giác no từ hàm lượng chất xơ cao, rất hữu ích trong quá trình giảm cân.

Trái bơ

Mặc dù bơ chứa nhiều calo do hàm lượng chất béo cao (chất béo cung cấp 9 calo mỗi gam, trái ngược với 4 calo mỗi gam từ protein và carbs), nhưng chúng là thực phẩm tuyệt vời giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu đoàn hệ lớn với hơn 55.400 người, tiêu thụ bơ giúp giảm 15% nguy cơ thừa cân hoặc béo phì ở những người tiêu thụ nhiều bơ và 7% ở những người tiêu thụ ít bơ, so với những người kiêng món ăn ngon và bổ này.

Mặc dù bơ có nhiều chất béo, nhưng phần lớn chất béo là chất béo không bão hòa đơn, được coi là tốt cho sức khỏe. Tăng lượng chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể và vòng eo.

Những quả khoai tây

Khoai tây thường bị mang tiếng xấu vì là thực phẩm giàu carb không có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên, giả định không công bằng này là xa sự thật. Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, carbs lành mạnh và chất xơ, khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung lành mạnh cho bất kỳ kế hoạch bữa ăn giảm cân nào.

Trên thực tế, kết quả của một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng tiêu thụ khoai tây có liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống tốt hơn, lượng chất dinh dưỡng hấp thụ cao hơn và cải thiện mức độ đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chứa ít calo trong khi lại giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi khác cho việc giảm cân. Mật độ calo của một củ khoai tây luộc phụ thuộc vào kích cỡ của khoai tây và bất kỳ lớp phủ bên trên hoặc gia vị nào được thêm vào.

Điều đáng chú ý là mật độ calo của một củ khoai tây luộc có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại khoai tây, phương pháp nấu ăn và bất kỳ các thành phần bổ sung được thêm vào. Ví dụ, thêm bơ hoặc kem chua vào khoai tây luộc sẽ làm tăng mật độ calo.

Theo Eat this Not that