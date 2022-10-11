Chứng thiếu máu dễ gây mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, tức ngực và thỉnh thoảng đau đầu.
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Ngay cả khi bạn uống bổ sung sắt, điều quan trọng là bạn vẫn phải quản lý liên tục tình trạng thiếu máu. Tìm hiểu các loại thực phẩm giàu chất sắt tốt cho người thiếu máu.
Loại rau đại diện cho thực phẩm giàu chất sắt! Rau chân vịt
Rau chân vịt là một loại rau rất giàu chất sắt. Trên thực tế, rau chân vịt rất tốt cho sức khỏe vì nó chứa hàm lượng sắt cao và cũng chứa nhiều thành phần vô cơ như canxi và phốt pho.
Bạn có thể trộn nó với các loại rau khác để ăn, nấu canh miso rau chân vịt, hoặc ăn như một món salad.
Lá vừng
Lá vừng chứa gấp đôi chất sắt so với rau chân vịt, và nó là loại rau rất tốt để ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Nó rất giàu chất sắt, đồng thời giàu vitamin K, giúp chữa lành vết thương, nó rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư dạ dày và ngộ độc thực phẩm.
Nếu bạn ăn 30g lá vừng, nó sẽ giúp bạn ngăn ngừa thiếu máu và đủ để lấp đầy lượng sắt được khuyến cáo trong 1 ngày.
Một cốc đậu lăng chứa nhiều chất sắt hơn cả bít tết
Một chén đậu lăng chứa nhiều sắt hơn lượng sắt bạn nhận được từ một miếng bít tết (225 gram).
Đậu cũng rất giàu chất xơ, protein và canxi. Nếu xem xét từng loại đậu, một cốc đậu nành chứa khoảng 8-9 mg sắt, một cốc đậu xanh chứa khoảng 4,6 mg sắt và một cốc đậu tây chứa khoảng 3-4 mg sắt.
Bông cải xanh
Bông cải xanh là một loại rau rất giàu chất sắt và vitamin C. Bông cải xanh chứa gấp đôi lượng sắt so với các loại rau thông thường khác.
Đặc biệt, vitamin C trong bông cải xanh giúp hấp thu sắt cao gấp đôi so với chanh. Ngoài ra, bông cải xanh cũng rất giàu magiê và vitamin K.
Khoai tây giàu chất sắt ngoài dự kiến
Khoai tây giàu chất sắt một cách đáng ngạc nhiên. Hàm lượng sắt trong một củ khoai tây nướng có thể so sánh với hàm lượng sắt trong khoảng 255 gam thịt gà.
Bữa ăn của bạn sẽ đầy đủ hương vị và dinh dưỡng nếu ăn cùng với khoai tây nướng, bông cải xanh hoặc một ly sữa.
Theo Kormedi