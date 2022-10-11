5 loại thực phẩm giàu chất sắt "đánh bay" triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao

Dinh dưỡng 11/10/2022 07:05

Chứng thiếu máu dễ gây mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, tức ngực và thỉnh thoảng đau đầu.

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn uống bổ sung sắt, điều quan trọng là bạn vẫn phải quản lý liên tục tình trạng thiếu máu. Tìm hiểu các loại thực phẩm giàu chất sắt tốt cho người thiếu máu.

Loại rau đại diện cho thực phẩm giàu chất sắt! Rau chân vịt

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt là một loại rau rất giàu chất sắt. Trên thực tế, rau chân vịt rất tốt cho sức khỏe vì nó chứa hàm lượng sắt cao và cũng chứa nhiều thành phần vô cơ như canxi và phốt pho.

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể trộn nó với các loại rau khác để ăn, nấu canh miso rau chân vịt, hoặc ăn như một món salad.

Lá vừng

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lá vừng chứa gấp đôi chất sắt so với rau chân vịt, và nó là loại rau rất tốt để ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Nó rất giàu chất sắt, đồng thời giàu vitamin K, giúp chữa lành vết thương, nó rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư dạ dày và ngộ độc thực phẩm.

Nếu bạn ăn 30g lá vừng, nó sẽ giúp bạn ngăn ngừa thiếu máu và đủ để lấp đầy lượng sắt được khuyến cáo trong 1 ngày.

Một cốc đậu lăng chứa nhiều chất sắt hơn cả bít tết

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một chén đậu lăng chứa nhiều sắt hơn lượng sắt bạn nhận được từ một miếng bít tết (225 gram).

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đậu cũng rất giàu chất xơ, protein và canxi. Nếu xem xét từng loại đậu, một cốc đậu nành chứa khoảng 8-9 mg sắt, một cốc đậu xanh chứa khoảng 4,6 mg sắt và một cốc đậu tây chứa khoảng 3-4 mg sắt.

Bông cải xanh

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh là một loại rau rất giàu chất sắt và vitamin C. Bông cải xanh chứa gấp đôi lượng sắt so với các loại rau thông thường khác.

Đặc biệt, vitamin C trong bông cải xanh giúp hấp thu sắt cao gấp đôi so với chanh. Ngoài ra, bông cải xanh cũng rất giàu magiê và vitamin K.

Khoai tây giàu chất sắt ngoài dự kiến

5 loại thực phẩm giàu chất sắt 'đánh bay' triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây giàu chất sắt một cách đáng ngạc nhiên. Hàm lượng sắt trong một củ khoai tây nướng có thể so sánh với hàm lượng sắt trong khoảng 255 gam thịt gà.

Bữa ăn của bạn sẽ đầy đủ hương vị và dinh dưỡng nếu ăn cùng với khoai tây nướng, bông cải xanh hoặc một ly sữa.

Theo Kormedi

9 nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi mãn tính, trong đó bệnh tiểu đường và trầm cảm đều "góp mặt"

9 nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi mãn tính, trong đó bệnh tiểu đường và trầm cảm đều "góp mặt"

Mệt mỏi mãn tính có thể xảy ra ngay cả sau khi bạn ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc trầm cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc sống khỏe mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thực phẩm cung cấp chất sắt

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 6 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 6 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng