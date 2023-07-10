5 loại rau mọc dại đầy Việt Nam là thần dược cho sức khỏe, vị ngon xuất sắc, không ăn phí cả đời!

Dinh dưỡng 10/07/2023 15:27

Những loại rau mọc dại này tưởng 'vô hưởng vô phạt' nhưng lại chứa vô vàn chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, vị vừa ngon vừa lạ.

Rau càng cua

Thành phần dinh dưỡng của rau càng cua gồm: 92% là nước cùng 8% là các vitamin, khoáng chất như beta caroten (tiền vitamin A), sắt, kali, magie, vitamin C.

Trong một nghiên cứu sử dụng dịch thiết của rau càng cua trên chuột đã làm giảm nồng độ axit uric đến 44% trong máu so với 66% của allopurinol (Thuốc làm hạ nồng độ axit uric trong máu thường được sử dụng trên lâm sàng). Kết quả này cho thấy ăn rau càng cua có thể giúp phòng ngừa được bệnh gout. Nhiều tài liệu còn ghi nhận rau càng cua còn góp phần làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, rau càng cua cũng có thể được sử dụng như loại thực phẩm để tăng cường sức khỏe, giảm cân và hỗ trợ tiêu hóa.

Nhiều nước trên thế giới xem rau càng cua là "thần dược" vì nó có khả năng trị nhiều loại bệnh. Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu…

5 loại rau mọc dại đầy Việt Nam là thần dược cho sức khỏe, vị ngon xuất sắc, không ăn phí cả đời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau dệu

Theo Đông y, rau dệu có vị ngọt và nhạt, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, lọc máu, lợi tiểu, chống ngứa, tiêu sưng. Ở Ấn Độ người ta cho là lợi sữa, lợi mật và hạ nhiệt. Người dân ở vùng nông thôn thường hái rau rệu để nấu canh tập tành, rất ngon và mát vào mùa hè.

5 loại rau mọc dại đầy Việt Nam là thần dược cho sức khỏe, vị ngon xuất sắc, không ăn phí cả đời! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tầm bóp

Cây tầm bóp tên khoa học là Physalis angulata. Chúng có các tên gọi thân thuộc khác ở Việt Nam như: cây bôm bốp, thù lù cạnh, bùm bụp hay lồng đèn. Cây tầm bóp là cây thân thảo, thuộc họ Cà, nguồn gốc từ các nước châu Mỹ nhiệt đới và sống như cỏ dại.

Cây tầm bóp sống tập trung ở vùng khí hậu nhiệt đới, chúng thường mọc dại dọc theo hai bên đường đi, bờ ruộng, trong vườn, trên bãi cỏ hay các khu đất hoang. Ngoài ra, cây tầm bóp còn được tìm thấy ven các khu rừng có độ cao dưới 1.500m tính từ mặt nước biển.

Ở Việt Nam, tầm bóp phát triển phổ biến ở khắp mọi nơi. Nhờ vào những lợi ích giá trị của nó, nhiều vùng đã trồng cây tầm bóp như một loại rau ăn hàng ngày, hoặc làm thuốc chữa nhiều bệnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu bổ sung lượng thực phẩm giàu vitamin C như rau tầm bóp sẽ có lợi trong điều trị nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư miệng.

5 loại rau mọc dại đầy Việt Nam là thần dược cho sức khỏe, vị ngon xuất sắc, không ăn phí cả đời! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ vì biết giá bán của một khay quả tầm bóp tại Nhật Bản - loại quả hoang dại ở Việt Nam là 700.000 đồng/kg, thì chắc chắn khi biết rằng loại rau dại nữa mà người Việt đang "lãng quên" được người dân ở rất nhiều nước săn lùng. Loại rau dại mọc như cỏ đó chính là cây sam. Đây là loại rau dân dã đồng quê được mệnh danh là "nông dân" vì rất dễ sống, mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và cả những nơi khô cằn nhất.

Cây sam bề ngoài mọng nước, thân bò sát mặt đất với màu hơi hồng đỏ, trơn nhẵn với các lá mọc đối thành cụm tại các đốt hay đầu ngọn, hoa sam màu vàng hoặc đỏ rất đẹp.

Rau sam có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò.

Rau lủi

Rau lủi còn có tên gọi khác là bầu đất, kim thất, thuộc loại bò trườn có chiều dài trên 1m, thân nhẵn với nhiều cành. Lá mọc so le, cuống ngắn, đầu lá nhọn, mép khía răng cưa không đều, lá dày, nhẵn mọng nước và có mùi thơm đặc trưng như mùi thuốc Bắc. Rau lủi thường mọc hoang hoặc được trồng làm rau ăn và làm thuốc.

5 loại rau mọc dại đầy Việt Nam là thần dược cho sức khỏe, vị ngon xuất sắc, không ăn phí cả đời! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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