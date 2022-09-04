5 điều nên biết khi bảo quản thịt để thực phẩm luôn tươi ngon

Nếu nhiệt độ tủ lạnh quá cao thịt sẽ dễ hỏng do môi trường thích hợp cho vi khuẩn sinh sôi. Ngược lại nếu mức nhiệt quá thấp sẽ khiến thịt bị đông đá, mất nước và biến chất.

Tùy vào mỗi loại thịt mà chúng ta có thời hạn bảo quản và mức nhiệt độ bảo quản khác nhau, theo đó mức nhiệt độ đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng thịt được bảo quản.

Nếu để miếng thịt quá to, khi mang ra rã đông nấu không hết lại đem cấp đông lại sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, thịt mất chất. Do đó, nên chia thịt thành các phần nhỏ, đủ ăn cho từng bữa, bữa nào ăn hết bữa đó.

Bước 2: Rửa sạch

Trước khi cho thịt vào tủ lạnh, bạn cần phải rửa sạch nhằm loại bỏ các chất bẩn dính vào thịt.

Bạn chỉ cần hòa một chậu nước muối loãng ấm và ngâm thịt khoảng 10 – 15 phút. Lúc này chất bẩn từ bên trong sẽ từ từ được tiết ra.Sau đó bạn rửa sạch lại thịt một lần nữa với nước rồi cho thịt vào nước lạnh để đun sôi từ từ. Điều này sẽ khiến các tạp chất bên trong bị đẩy hết ra ngoài.



Bước 3: Dùng dầu ăn thoa vào thịt

Khi thịt đã khô các bạn sử dụng dầu ăn thoa vào từng miếng thịt, cách bảo thịt lợn trong tủ lạnh bằng việc thoa dầu sẽ có tác dụng trong việc hạn chế thịt bị khô khi để trong tủ lạnh cũng như giúp giữ được chất dinh dưỡng cho thịt tốt hơn.

Bước 4: Dùng màng thực phẩm bọc thịt

Ngoài ra, sau khi dùng lớp màng bọc thực phẩm các bạn có thể dùng thêm một lớp giấy bạc để gói thịt heo để giúp bảo quản thịt tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quét thịt bằng dầu ăn các bạn dùng màng bọc thực phẩm gói thịt theo số lượng phù hợp, thích hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, việc gói và chia nhỏ thực phẩm này cũng giúp các bạn dùng lượng thịt phù hợp cho mỗi lần nấu ăn và thực hiện rã động phù hợp. Ngoài ra, sau khi dùng lớp màng bọc thực phẩm các bạn có thể dùng thêm một lớp giấy bạc để gói thịt heo để giúp bảo quản thịt tốt hơn.

Bước 5: Nhiệt độ để bảo quản thịt