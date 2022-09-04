5 điều nên biết khi bảo quản thịt để thực phẩm luôn tươi ngon

Dinh dưỡng 04/09/2022 10:13

Đừng dại bỏ thịt vào tủ lạnh sau khi mua về, lâu dài sẽ rất nguy hiểm đến sức khoẻ

Thời hạn bảo quản của các loại thịt

Tùy vào mỗi loại thịt mà chúng ta có thời hạn bảo quản và mức nhiệt độ bảo quản khác nhau, theo đó mức nhiệt độ đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng thịt được bảo quản.

Nếu nhiệt độ tủ lạnh quá cao thịt sẽ dễ hỏng do môi trường thích hợp cho vi khuẩn sinh sôi. Ngược lại nếu mức nhiệt quá thấp sẽ khiến thịt bị đông đá, mất nước và biến chất.

Bước 1: Chia nhỏ thịt 

Nếu để miếng thịt quá to, khi mang ra rã đông nấu không hết lại đem cấp đông lại sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, thịt mất chất. Do đó, nên chia thịt thành các phần nhỏ, đủ ăn cho từng bữa, bữa nào ăn hết bữa đó.

Bước 2: Rửa sạch 

Trước khi cho thịt vào tủ lạnh, bạn cần phải rửa sạch nhằm loại bỏ các chất bẩn dính vào thịt. 

Bạn chỉ cần hòa một chậu nước muối loãng ấm và ngâm thịt khoảng 10 – 15 phút. Lúc này chất bẩn từ bên trong sẽ từ từ được tiết ra.Sau đó bạn rửa sạch lại thịt một lần nữa với nước rồi cho thịt vào nước lạnh để đun sôi từ từ. Điều này sẽ khiến các tạp chất bên trong bị đẩy hết ra ngoài.
  
Bước 3: Dùng dầu ăn thoa vào thịt

Khi thịt đã khô các bạn sử dụng dầu ăn thoa vào từng miếng thịt, cách bảo thịt lợn trong tủ lạnh bằng việc thoa dầu sẽ có tác dụng trong việc hạn chế thịt bị khô khi để trong tủ lạnh cũng như giúp giữ được chất dinh dưỡng cho thịt tốt hơn. 

Bước 4: Dùng màng thực phẩm bọc thịt

5 điều nên biết khi bảo quản thịt để thực phẩm luôn tươi ngon - Ảnh 1

Ngoài ra, sau khi dùng lớp màng bọc thực phẩm các bạn có thể dùng thêm một lớp giấy bạc để gói thịt heo để giúp bảo quản thịt tốt hơn. 

 Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quét thịt bằng dầu ăn các bạn dùng màng bọc thực phẩm gói thịt theo số lượng phù hợp, thích hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, việc gói và chia nhỏ thực phẩm này cũng giúp các bạn dùng lượng thịt phù hợp cho mỗi lần nấu ăn và thực hiện rã động phù hợp. Ngoài ra, sau khi dùng lớp màng bọc thực phẩm các bạn có thể dùng thêm một lớp giấy bạc để gói thịt heo để giúp bảo quản thịt tốt hơn. 

Bước 5: Nhiệt độ để bảo quản thịt

  • Ngăn đá: Bạn cần rửa sạch thịt rồi cho vào túi nilong, đặt ngay vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ để ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn với nhiệt độ từ -17 đến -18 độ C, thời gian bảo quản tối đa 4 - 12 tháng
  • Ngăn mát: Bạn rửa sạch và ướp thịt với một ít muối rồi đặt trong tủ lạnh, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn nhiệt độ từ 1 đến 3 độ C, thời gian bảo quản tối đa 5 ngày.
Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này!

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này!

Sữa là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, tốt cho xương của bạn và nó còn có nhiều lợi ích hơn nữa nếu bạn uống trước khi ngủ. Ví dụ, nó có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, ngủ ngon mà không bị thức giấc giữa đêm và thậm chí còn giúp giảm cân!

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo quản thịt Sức khỏe Dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe