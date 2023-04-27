4 sai lầm khi ăn sáng không hề tốt cho sức khỏe, nhất là điều thứ nhất

Bỏ bữa ăn sáng sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể mệt mỏi và không được tỉnh táo. Từ đó gây ra tình trạng khó tập trung, phản ứng chậm chạp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và học tập.

Nhịn ăn sáng sẽ làm cho mật không có thức ăn để tiêu hóa, lâu dài dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ mật tiết ra sẽ dễ gây ra tình trạng sỏi mật. Bỏ qua bữa sáng thậm chí có thể khiến một số người hút thuốc nhiều hơn.

Nếu không ăn sáng thường xuyên và kéo dài, có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như cholesterol trong máu cao, các bệnh lý tim mạch và đái tháo đường type 2. Bỏ qua bữa sáng còn gây nguy cơ viêm loét dạ dày, suy giảm miễn dịch, béo phì, táo bón…

Bữa ăn sáng quan trọng vì sau khi trải qua một đêm dài, bụng đã trống và cơ thể cũng thiếu hụt năng lượng. Khi thức dậy, lượng đường trong máu thường ở mức thấp. Trong khi cơ thể lại cần đường cho cơ và não hoạt động.

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Vừa đi vừa ăn sáng

Thói quen của nhiều người là vừa đi vừa ăn sáng, đi bộ ăn sáng, đi xe bus ăn sáng, đi xe máy cũng vừa đi vừa gặp bánh mì…. Những thói quên này khiến cho bữa ăn của bạn trở nên gấp gáp bạn ảnh hưởng tới sự làm việc của dạ dày, khiến cho bạn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, khi bạn vừa đi vừa ăn còn khiến cho dạ dày của bạn trở nên hoạt động khó khăn hơn dễ gây đầy bụng khó tiêu.

Ăn sáng quá nhiều dầu mỡ

Một số người thích ăn những món chiên rán, nhiều dầu mỡ vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt cho sức khỏe . Các loại thực phẩm này chứa hàm lượng chất béo cao nhưng lại ít chất dinh dưỡng. Nó không chỉ khiến cơ thể không hấp thu đủ dưỡng chất mà còn dễ bị tăng cân , béo phì.

Một chiếc bánh quy bơ có thể cung cấp từ 230-250 calories, trong đó 25% lượng calories này đến từ chất béo. Hơn nữa, chúng là thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao nên dinh dưỡng cũng bị phá hủy đi một phần và có xu hướng tạo ra các axit béo chuyển hóa, các chất gây ung thư như benzopyrene.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng quá bổ dưỡng

Nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của bữa sáng, vì vậy họ lựa chọn nhiều thực phẩm cho bữa sáng, chẳng hạn như phô mai, bánh mì kẹp thịt, cánh gà chiên và thực phẩm chiên,... Nhưng một bữa sáng quá bổ dưỡng sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và sẽ gây hại cho cơ thể.

Vào buổi sáng sớm, lá lách của cơ thể con người thường chậm chạp hơn. Các chất dinh dưỡng dư thừa trong chế độ ăn uống sẽ vượt quá khả năng tiêu hóa của dạ dày. Thức ăn sẽ không được tiêu hóa và hấp thu, theo thời gian sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa, dẫn đến các bệnh tiêu hóa, và gây béo phì.