4 mẹo chọn hải sản "ngon bổ rẻ", chị em nhớ áp dụng để người bán không dám chặt chém, cân điêu

Dinh dưỡng 11/05/2022 16:30

Đây chính là cách chọn hải sản "10 con ngon cả 10", không lo mua phải đồ ươn, hỏng với giá cắt cổ.

Cách chọn tôm

Nên chọn con tôm thân sắc chắc, vỏ cứng, màu trắng trong, không đục hoặc ngả sang đỏ, vàng. Tôm tươi có phần đầu dính chặt vào thân, các chân và càng vẫn còn nguyên, không có mùi tanh, ươn.

Tôm hùm tươi ngon sẽ có càng xanh trong, vỏ tươi bóng. Tôm he tươi sẽ nhảy tanh tách, có màu trắng hồng, mắt xanh. Còn tôm sú tươi sẽ có vỏ bóng trơn, sóng giữa thân tôm tươi và trong.

Nếu tôm chuyển sang màu hồng đậm, đầu và các càng rời khỏi thân, có mùi ươn là tôm đã để lâu, bị ươn thì không nên mua. Con tôm như vậy ăn không ngon mà còn có thể gây ngộ độc.

4 mẹo chọn hải sản 'ngon bổ rẻ', chị em nhớ áp dụng để người bán không dám chặt chém, cân điêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách chọn mua cua 

Để chọn mua những con cua gạch bạn nên mua những con cua cái, vì chúng nhiều gạch hơn cua đực. Cua cái sẽ có phần yếm (dưới bụng) hình đa giác và phình to, còn cua đực sẽ có phần yếm hình tam giác.

Những con cua gạch sẽ có giá đắt hơn những loại khác trên thị trường. Nên chọn mua cua gạch vào những ngày cuối tháng hoặc những đêm tối trời, như vậy thì gạch trong cua sẽ nhiều hơn.

4 mẹo chọn hải sản 'ngon bổ rẻ', chị em nhớ áp dụng để người bán không dám chặt chém, cân điêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với ốc ngon

Ốc tươi ngon là loại ốc có mày nằm sát ngay bên ngoài. Khi bạn chạm vào nó sẽ khép lại. Với những con ốc không ngon thì ngược lại, khi bạn chạm vào mày ốc sẽ thụt sâu vào bên trong. Ốc chết có mùi vô cùng khó chịu.

Khi đến gần rổ ốc có mùi lạ thì không nên mua. Ngoài ra, để tránh mua phải ốc có con ăn sẽ không béo và mất ngon bạn không nên mua ốc vào những dịp đầu trăng hoặc cuối trăng nhé!

Vì ở hai thời điểm này là vào dịp sinh sản của ốc nên chúng có rất nhiều con nhỏ.

4 mẹo chọn hải sản 'ngon bổ rẻ', chị em nhớ áp dụng để người bán không dám chặt chém, cân điêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mua ghẹ

Có nhiều loại ghẹ khác nhau như ghẹ xanh, ghẹ ba chấm, ghẹ đỏ,… Ghẹ xanh là loại ghẹ ngon, nhiều thịt và bổ dưỡng nhất.

Khi mua ghẹ nên chọn con vừa phải sẽ nhiều thịt và ngon hơn. Chọn con ghẹ chắc, bằng bàn tay người lớn, bấm vào yếm không lún.

Nếu muốn ăn ghẹ thịt thì chọn con đực, bấm tay vào sát phần yếm (phía dưới ức, gần chân mái chèo), nếu không lõm thì đó là cua ghẹ chắc thịt.

Nếu muốn ăn ghẹ gạch thì chọn con cái, có màu hơi ngả vàng, các chân của chúng bóp rất chắc chứ không mềm hoặc hơi lõm.

Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác!

Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác!

Ba chỉ chiên giòn, nước xốt chua ngọt cay cay, áo đều ăn vào siêu đã miệng.

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Từ khóa:   mẹo hay hải sản mẹo nhà bếp

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