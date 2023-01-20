4 loại thức uống tăng cường trao đổi chất mạnh mẽ, dùng 1 tuần 1 lần chẳng sợ mỡ thừa tìm đến, đón Tết dáng vẫn thon gọn bất ngờ

Nếu bạn có quá trình trao đổi chất chậm, bạn sẽ không đốt cháy cùng một lượng calo và việc giảm cân sẽ khó đạt được.

Về cơ bản, trao đổi chất là quá trình cơ thể chuyển đổi thức ăn và đồ uống thành năng lượng. Càng nhanh, bạn càng đốt cháy chất béo nhanh hơn và càng chậm, bạn sẽ đốt cháy ít calo hơn. Ảnh minh họa: Internet Một số điều giúp tăng cường trao đổi chất là tập thể dục, ăn uống hợp lý, ăn thực phẩm đốt cháy chất béo và ngủ ngon giấc. Một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường trao đổi chất là bắt đầu buổi sáng bằng những thức uống tăng cường trao đổi chất này!

Nước chanh hạt chia Ảnh minh họa: Internet Ngâm hạt chia trong một cốc nước trong 1-2 giờ. Đổ hạt chia đã ngâm vào ly, vắt 1 quả chanh vào và thêm 1/2 thìa mật ong vào. Khuấy và trộn đều và nước chanh hạt chia của bạn đã sẵn sàng.

Nước chanh gừng Ảnh minh họa: Internet Gọt vỏ và nạo gừng thành từng miếng nhỏ. Bỏ vào máy xay sinh tố và thêm nước. Trộn đều và rót vào ly. Tiếp theo, thêm nước cốt chanh và bột thì là rang. Khuấy đều và thưởng thức thôi nào. Nước quế Ảnh minh họa: Internet Trong một ấm đun nước điện, thêm nước cùng với 4 muỗng cà phê hạt thì là và 2 miếng quế. Để nước sôi để các nguyên liệu ngấm vào. Lọc nước vào ly. Thêm nước cốt chanh và khuấy đều hoặc uống thức uống thơm ngon này. Nước trà xanh và bạc hà Đổ nước nóng vào ly và thêm một túi trà xanh vào đó. Để nó trong 1 phút. Loại bỏ bã trà. Thêm lá bạc hà, nước cốt chanh và mật ong và trộn đều. Phục vụ trà xanh pudina hay còn gọi là trà xanh và đồ uống bạc hà hấp dẫn này để có ngya dáng gọn người thon. Theo Times of India

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