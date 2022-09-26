4 loại rau xanh ít được biết nhưng lại là nguồn dưỡng chất dồi dào đến để tăng cường miễn dịch

Dinh dưỡng 26/09/2022 10:00

Các loại rau lá xanh nổi tiếng từ lâu trong việc tăng cường khả năng miễn dịch cho dù bạn có ghét nó đến mức nào đi nữa!

Sắc tố mang lại cho chúng màu xanh tươi tốt đặc trưng là chất diệp lục có cấu trúc tương tự như hemoglobin. Sự tương đồng về cấu trúc này giúp tạo ra các đặc tính tạo máu, vốn là bản chất của khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, chúng cũng rất giàu chất sắt, vitamin, khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa lượng của cơ thể.

Dưới đây là một số loại rau lá xanh bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để tăng cường khả năng miễn dịch:

Bông cải xanh

4 loại rau xanh ít được biết nhưng lại là nguồn dưỡng chất dồi dào đến để tăng cường miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Giàu vitamin A, K và C, folate và chất xơ, bông cải xanh là lựa chọn tốt nhất để tiêu thụ khi có đặc tính xây dựng hệ miễn dịch.

- Ăn bông cải xanh thường xuyên giúp tăng beta-carotene, có tác dụng làm tăng các tế bào miễn dịch và các chức năng chống ung thư.

- Bạn có thể luộc, xào hoặc thêm vào súp.

Cải rổ

4 loại rau xanh ít được biết nhưng lại là nguồn dưỡng chất dồi dào đến để tăng cường miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đây là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và đặc tính giảm cholesterol có lợi cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh.

- Chúng cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, K, C, A và canxi trong số những loại khác.

- Một liên kết với chức năng để tiêu hóa tốt hơn và sức khỏe tim mạch, giải độc và ngăn ngừa ung thư.

- Cách hiệu quả nhất để tiêu thụ rau là luộc trong nước rồi xào.

Cải xoăn

4 loại rau xanh ít được biết nhưng lại là nguồn dưỡng chất dồi dào đến để tăng cường miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- "Đối thủ quyền lực" trong bộ phận tăng cường miễn dịch là vitamin C, có rất nhiều trong tất cả các loại rau lá xanh như cải xiawn.

- Vitamin C giúp chống lại nhiễm trùng và viêm, đồng thời giúp tái tạo các chất chống oxy hóa lành mạnh mà cơ thể bạn cần để chống lại chứng viêm.

- Cải xoăn có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin.

- Bắp cải có vị hơi đắng, nên dùng khi ăn sống sẽ rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nấu chín nếu không thích ăn sống.

Cải cầu vồng Swiss Chard

4 loại rau xanh ít được biết nhưng lại là nguồn dưỡng chất dồi dào đến để tăng cường miễn dịch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Giàu Vitamin A, một cốc củ cải cầu vồng đáp ứng 60% nhu cầu Vitamin A của bạn.

- Nó giúp tăng cường thị lực của bạn và sự hiện diện của khoáng chất như sắt, magiê, kali và chất xơ giúp xây dựng hệ tiêu hóa khỏe hơn và tăng lưu lượng máu.

- Là một chất chống oxy hóa, nó chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn, giúp duy trì làn da rạng rỡ và tránh xa các tế bào gây ung thư.

Theo Femina

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