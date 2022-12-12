4 loại rau quen thuộc có hàm lượng canxi dồi dào nhưng không nhiều người biết

Canxi giúp xương và răng chắc khỏe, giúp xây dựng cơ bắp, các tế bào trong cơ thể và các dây thần kinh hoạt động tốt.Dưới đây là những rau củ giàu canxi nhất bạn nên bổ sung vào chế độ ăn của mình.

Loại rau này rất giàu các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi và vitamin K, là hai nguyên tố rất quan trọng với sự vững chắc của xương và giúp phòng chống loãng xương. Ngoài ra, chất xơ, protein, crom, carborhydrate, vitamin A,C có trong bông cải đều rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Cạnh đó, bông cải xanh còn chứa photochemical, chất chống oxy hóa giúp chống bệnh tật và bệnh nhiễm trùng.

Rau tảo bẹ có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh có lợi cho sức khỏe của con người và thậm chí còn có thể ngăn ngừa bệnh tật. Theo các nhà nguyên cứu cho biết rau tảo bẹ là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên tốt nhất chứa iốt, một thành phần thiết yếu trong sản xuất hormone tuyến giáp. Nhất là loại rau này có hàm lượng canxi của nó cũng rất cao khi tươi lên tới 241mg / 100 gr tảo bẹ tươi, cao gấp đôi so với sữa. Vì vậy, nếu như bạn muốn bổ sung canxi cho con của mình thì đừng bỏ qua loại rau này nhé!

Ảnh minh họa: Internet

3. Bắp cải

Bắp cải là một nguyên liệu rất phổ biến và có giá thành rất rẻ. Ít ai biết loại rau này có chứa hàm lượng canxi cao ngang với sữa. 100g bắp cải cung cấp 97mg canxi.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải cũng là nguyên liệu thực phẩm đặc biệt giàu chất xơ, có lợi ích tích cực trong việc giảm táo bón. Bắp cải còn là thực phẩm bồi bổ và bảo vệ dạ dày, đặc biệt đối với những người có dạ dày không tốt thì nên ăn bắp cải thường xuyên.

4. Đậu rồng

Ảnh minh họa: Internet

Trong họ đậu, đậu rồng là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. Theo kết quả phân tích của các nhà dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Thành phần acid amin trong đậu rồng có nhiều lysin, methionin, cystin... Do đó, đậu rồng được cơ quan Lương Nông Thế giới (FAO) xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.