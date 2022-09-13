4 KHÔNG khi ăn gan lợn cần lưu ý để tránh nguy hiểm đến tính mạng

Dinh dưỡng 13/09/2022 04:32

Sai lầm cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hợp gan lợn cùng các loại thực phẩm này.

Không ăn gan lợn chế biến chưa kỹ

Gan động vật là nơi chứa nhiều độc tố, một phần do lượng chất độc trong thức ăn đem vào cơ thể còn tồn dư, một phần là do chức năng gan là mơi giải độc nên nhiều chất độc tập trung hết vào gan. Vì vậy, nếu bạn ăn gan cần phải nấu gan chín kỹ vào sơ chế qua gan để không nhiễm chất độc vào người.

Bên cạnh đó, bạn nên ăn gan của động vật mới giết mổ không nên ăn gan của động vật chết đã lâu hoặc chết bệnh vì như vậy bạn dễ dàng bị nhiễm bệnh.

Không ăn gan lợn cùng giá đỗ

Trong gan lợn chứa một lượng lớn hàm lượng nguyên tố đồng. Nguyên tố này kết hợp với vitamin C, khiến vitamin C bị oxy hóa mất đi chức năng ban đầu.

Theo đó, nếu xào gan lợn với giá đỗ vì trong đỗ có nhiều vitamin C sẽ khiến cho giá đỗ bị mất đi gần như hoàn toàn chất dinh dưỡng.

4 KHÔNG khi ăn gan lợn cần lưu ý để tránh nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn gan lợn cùng cà rốt và rau cần

Gan heo chứa các ion kim loại làm phân giải vitamin C, từ đó sẽ làm mất tác dụng của cà rốt. Rau cần có chất cellulose và axit oxalic, nếu kết hợp với gan heo sẽ hạn chế đi sự hấp thụ sắt của cơ thể.

Không ăn gan lợn cùng cải xoăn

Nếu kết hợp cải xoăn với gan heo với nhau sẽ làm cho hàm lượng vitamin C trong cải xoăn bị phân giải và mất đi các tác dụng tốt. Do đó không nên kết hợp 2 thực phẩm này với nhau khi ăn.

 

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