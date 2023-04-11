4 điều "tối kỵ" khi ăn thanh long mà ai cũng phải chú ý tuân thủ!

Dinh dưỡng 11/04/2023 07:13

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, thanh long có 4 kiểu ăn có thể vô tình gây hại cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Không nhai kỹ khi ăn thanh long

Ăn chậm nhai kỹ là nguyên tắc ăn uống hàng đầu để bảo vệ sức khỏe. Dù cho thanh long có mềm đi chăng nữa thì khi ăn thanh long bạn vẫn nên đảm bảo nguyên tắc này. Nhiều người chăm chỉ ăn thanh long vì biết những hạt nhỏ màu đen trong loại quả này rất tốt cho sức khỏe nhưng hầu hết mọi người lại không nhai kỹ những hạt này. Trong hạt thanh long có chứa rất nhiều axit béo có lợi như omega-3 và omega-6 giúp giảm cholesterol xấu, tăng sức bền cho thành mạch chắc khỏe.

Tuy nhiên, lớp vỏ của hạt thanh long lại tương đối khó phân hủy kể cả khi được chứa trong dạ dày và bị co bóp. Hầu hết chúng đều được thải ra ngoài nhưng không mang lại dinh dưỡng do thói quen ăn nhanh, nuốt vội của nhiều người. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn cần chú ý nhai thật chậm từng miếng nhỏ thanh long để bẻ nhỏ từng hạt giúp cơ thể có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng từ bên trong hạt. Nếu không, bạn cũng có thể dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn thanh long để thu được giá trị dinh dưỡng tối đa từ loại quả này.

Không ăn với táo gai

Thanh long đỏ không được ăn cùng với táo gai, vì táo gai có vị chua, nếu ăn cùng thanh long sẽ gây khó tiêu, đau bụng, đầy bụng. Thanh long có tác dụng tăng cảm giác ngon miệng, thanh nhiệt, tiêu khô, tốt nhất nên ăn kèm với tôm, kỷ tử, táo tàu…

4 điều 'tối kỵ' khi ăn thanh long mà ai cũng phải chú ý tuân thủ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không rửa vỏ quả thanh long trước khi ăn

Nhiều người cho rằng, vỏ quả thanh long rất dày, lại không có khả năng "hút" những loại sâu bọ nên đảm bảo an toàn, hiếm có nguy cơ nhiễm dư thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Xuất phát từ nguyên nhân này, nhiều người chủ quan thường bỏ qua việc rửa sạch quả trước khi ăn.

Theo giới chuyên gia, điều này thực sự không tốt. Mặc dù vỏ thanh long dày và chúng ta chỉ ăn ruột quả nhưng không ngoại trừ trường hợp hóa chất thôi nhiễm, rồi cầm nắm quả dẫn chất độc vào miếng thanh long tận miệng.

Tốt nhất, chúng ta vẫn nên rửa sạch loại quả này trước khi ăn, giống như bất cứ loại quả nào khác để tránh rước họa vào thân nhé!

4 điều 'tối kỵ' khi ăn thanh long mà ai cũng phải chú ý tuân thủ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không ăn thanh long với sữa 

 

Không kết hợp thanh long đỏ với sữa, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của đường tiêu hóa! Điều này giống như việc khi bạn uống sữa thì không được uống cùng nước cam hay chanh. Thanh long chứa nhiều vitamin C, sữa lại giàu protein, khi vào cơ thể 2 chất dinh dưỡng này kết hợp tạo nên các triệu chứng ngộ độc nhẹ, gây tiêu chảy.

 

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