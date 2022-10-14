Nhiều người cho rằng mắt cá tốt cho trẻ nhỏ bởi ăn gì bổ nấy, khi bé ăn mắt cá giúp bổ sung vitamin E sáng mắt hơn. Nhưng trên thực tế, thì phần mắt cá không bổ như bạn nghĩ, nhất là với những loài cá sống ở bùn lầy hoặc dưới đáy sâu đại dương dễ nhiễm thủy ngân, chì.., các kim loại nặng. Nếu mẹ cho bé ăn nhiều dễ bị nhiễm độc không tốt cho sức khỏe của bé.

Theo các chuyên gia cho biết khi trẻ bị ngộ độc thủy ngân có thể dẫn tới hoa mắt, chóng mặt, khó thở… thậm chí tử vong nếu như nhiễm độc nặng. Chính vì vậy, các mẹ nếu thương con đừng cho bé ăn nhiều mắt cá nhé.

Não cá chứa nhiều axit béo không bão hòa và chất photpho lipid. Những chất này có lợi cho sự phát triển não ở trẻ nhỏ, đồng thời bổ trợ điều trị chứng sa sút trí tuệ ở người già. Mắt cá chứa nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa như axit docosahexenoic, axit eicosapentaenoic, có thể tăng cường trí nhớ và năng lực tư duy, giảm cholesterol trong cơ thể.

Tuy nhiên, không nên ăn não và mắt các loại cá tầng đáy vì nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng, trong đó có thủy ngân, như cá kiếm, cá ngừ, cá vược, cá kình.

Mật cá

Trong dân gian lưu truyền bài thuốc ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Vì thế cho nên, dù mật cá có đắng thế nào mà nghe nói là "giã" được tật thì không ít người vẫn cứ cố "nuốt" để phòng bệnh theo phong trào.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học cho thấy, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

Ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong. Vì thế, lưu ý khi chế biến nên tránh làm vỡ mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt.

Phần đen trong bụng cá

Lớp màng đen trong bụng cá thực sự là lớp bên trong phúc mạc của cá, có vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng và bôi trơn. Đây là nơi lắng đọng của các tế bào sắc tố trong cá nên mới có màu đen và có thể ăn được.

Lớp màng đen trong bụng cá thực sự là lớp bên trong phúc mạc của cá, có vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng và bôi trơn. Đây là nơi lắng đọng của các tế bào sắc tố trong cá nên mới có màu đen và có thể ăn được.