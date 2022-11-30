3 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau muống mà bạn cần biết

Dinh dưỡng 30/11/2022 07:04

Cả gia đình bạn có thể bị gây hại sức khỏe khôn lường nếu thường xuyên có thói quen này khi ăn rau muống, tốt nhất cần phải chú ý và loại bỏ ngay lập tức.

Ăn rau muống trái mùa

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Phó giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, hiện nay rau muống được đánh giá là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu...Tỷ lệ sử dụng hóa chất cho rau muống trái mùa, theo bà Hòa, là 100%, trừ những cơ sở trồng rau sạch có sự kiểm soát chặt chẽ.

Rau muống là loại rau thời vụ, trước đây, rau muống chỉ có vào mùa hè nhưng hiện nay rau muống có mặt quanh năm do những can thiệp của người trồng như sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu để giúp rau muống phát triển được quanh năm.

Khi ăn phải rau muống có chứa hóa chất độc hại có thể khiến người ăn bị ngộ độc cấp tính, ngộ độc mãn tính, giãn thể miễn dịch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh...

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Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau muống sống, tái

Rất nhiều người thích món rau muống chẻ ăn sống, nộm rau muống. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là loại rau được trồng thủy sinh nên có nguy cơ cao nhiễm các loại ký sinh trùng. Đặc biệt loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn tên Fasciolopsis buski, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau muống sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Ký sinh trùng này vào thành ruột và gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng.

Ngoài ra, rau muống đứng đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm do thói quen nhiều người sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt. Do đó khi ăn rau muống cần rửa sạch, nấu chín kỹ, nên lựa chọn mua rau muống có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo rau an toàn cho gia đình.

Ngoài ra, nếu ăn rau muống dạng tái như ăn lẩu thì vẫn có nguy cơ giun sán làm tổ trong người nên cần hết sức cẩn trọng ở khâu lựa chọn rau đảm bảo, chế biến và bảo quản rau muống đúng cách.

3 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau muống mà bạn cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau muống khi bị vết thương

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết quá trình lành sẹo nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước và độ sâu của vết thương, vết thương có bị bầm dập mô nhiều hay ít, sạch hay bẩn... Dinh dưỡng cũng góp một phần trong quá trình lành sẹo. 

Theo các nghiên cứu, rau muống có chất madecassol (chất này cũng được tìm thấy nhiều trong rau má) thúc đẩy quá trình phát triển xơ. Đối với những người có cơ địa sẹo lồi, ăn rau muống sẽ khiến cho sẹo lồi hơn. Những người cơ địa bình thường, chất này lại tăng cường quá trình liền sẹo.

Cùng với rau muống, thịt bò cũng là thực phẩm có thể để lại vết sẹo lồi cho người đang có vết thương mềm, bởi chúng kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi trên da. Vì vậy nếu chưa biết cơ địa mình thế nào, tốt nhất không ăn rau muống khi bị vết thương hở. Những người đang điều trị nội khoa, ngoại khoa cũng không được khuyến khích ăn rau muống.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe sai lầm khi ăn rau muống

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