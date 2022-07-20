3 món thức uống giúp trường thọ được người Nhật yêu thích, ở Việt Nam cũng rất nhiều và rẻ

Dinh dưỡng 20/07/2022 08:10

Nhắc đến các món nước uống lành mạnh có tại Nhật, có lẽ không thể không kể đến 3 loại nước uống phổ biến này.

Người Nhật vốn nổi tiếng trên thế giới bởi mức sống chất lượng và tuổi thọ dẫn đầu. Trong đó, người Nhật chú trọng việc ăn uống đảm bảo cho một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật.

Hàng nghìn món ăn và các phương pháp nấu ăn có lợi hầu như đều được đất nước này nghiên cứu và áp dụng. Nếu bạn để ý, sẽ còn thấy phụ nữ Nhật có thân hình mảnh khảnh, vóc dáng thon thả và làn da rất đẹp. Tất cả còn được chỉ ra ở việc họ rất yêu thích các món nước uống lành mạnh. Dưới đây là 3 thức uống của người Nhật có tác dụng giảm cân, chống bệnh và kéo dài tuổi thọ rất tốt.

3 món thức uống trường thọ của người Nhật

Trà xanh - matcha

Bạn sẽ không còn lạ lẫm với món nước uống mà người Nhật rất yêu thích, đồng thời cũng nằm trong danh sách các loại thực phẩm đã được nghiên cứu tốt cho sức khỏe, hầu hết các bác sĩ khuyên dùng.

Trà xanh hay matcha chứa một số lượng khổng lồ các chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm cân và thậm chí chống ung thư. Một nghiên cứu y học của trường Đại học Showa Nhật Bản, trong 300ml trà xanh có chứa thành phần chống oxy hóa gấp 1,5 chai rượu vang đỏ. Đồng thời, trà xanh có chứa phenol, trong khi phenol là chất có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư cho người sử dụng. Ngoài ra, matcha cũng được chứng minh là có tác dụng cải thiện hệ thần kinh và trí nhớ, chúng giúp con người tỉnh táo và,tập trung tinh thần.

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Match được người Nhật sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Matcha của người Nhật làm từ lá trà xanh, vốn phổ biến ở Việt Nam. Khi được xay thành bột khô và mịn, trà xanh dễ sử dụng và bảo quản hơn. Bột trà cũng có thể sử dụng làm công thức đắp mặt nạ tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.

Khác với trà xanh bình thường được sơ chế và xử lý nhiệt. Bột matcha lại được nghiền mịn trong điều kiện nghiêm ngặt để giữ được màu xanh cũng như vitamin, khoáng chất trong trà.

Sữa chua lên men

Một món thức uống ngon và bổ dưỡng, có tác dụng lành mạnh cho đường ruột và đồng thời cho cả các cơ quan nội tạng liên quan được chỉ ra đó chính là sữa chua lên men. Loại nước uống này còn được người Nhật khuyến khích trẻ em dùng hàng ngày để phòng ngừa bệnh đường ruột và tăng cường sức đề kháng. Nghiên cứu cho thấy trong mỗi hũ sữa chua uống này có chứa khoảng 20 tỷ lợi khuẩn, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư.

Sữa chua lên men không dùng quá nhiều, bởi chỉ một lượng vừa phải đã đủ giúp cơ thể trao đổi chất lạnh mạnh. Nghiên cứu cho thấy 100ml sữa chua là đủ để một người hấp thụ dinh dưỡng trong một ngày, nếu uống nhiều hơn sẽ gây ra dư thừa chất, không có lợi cho sức khỏe.

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Sữa chua lên men của người Nhật. Ảnh: Internet

Trà lúa mạch

Một trong các thức uống thơm ngon, bổ dưỡng có tác dụng tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường và giúp duy trì tuổi thọ khác đó chính là: Trà lúa mạch.

Trà lúa mạch được làm bằng cách rang lúa mạch hoặc gạo trên lửa nhỏ, có thể thêm một vài lá trà xanh, sau đó đun sôi trên nước. Trà lúa mạch uống khi nóng hay nguội đều rất thơm ngon. Người Nhật thưởng thức trà lúa mạch như một thức uống giải khát, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ.

Thực ra, không chỉ ở Nhật mà ngay ở Việt Nam cũng bán loại trà này rất nhiều và có giá thành phải chăng.

3 món thức uống giúp trường thọ được người Nhật yêu thích, ở Việt Nam cũng rất nhiều và rẻ - Ảnh 3
Trà lúa mạch rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Sự tích của trà lúa mạch ‘bình dân’ hơn cả trà xanh tại Nhật được kể ra vào khoảng 500 năm trước, nước trà này đã được tướng Toyotomi Hideyoshi sử dụng. Cũng từ đó, trà lúa mạch ra đời, được yêu thích vì hương thơm độc đáo, cùng vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Đây là một loại trà giúp người Nhật giải nhiệt nhanh, trà lúa mạch có vị ngọt, tính mát, khi uống sẽ thấy rất thư giãn, thoải mái, đặc biệt với người thể trạng nóng. Loại trà này cũng có tác dụng giảm phù nề hiệu quả. Nó là một loại nguyên liệu có tác dụng lợi tiểu, uống đúng cách có thể tăng cường sinh lực cho lá lách và dạ dày, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể, giúp đạt được hiệu quả trong việc giảm phù nề.

Ngoài ra, một số cách ăn uống được người Nhật chỉ ra giúp họ sống thọ cũng được kể ra.

Các cách ăn uống khác của người Nhật

Sử dụng rong biển trong bữa ăn

Trong bữa cơm của người Nhật, thường kết hợp với rong biển. Thông thường người Nhật sử dụng rong biển làm các món canh lạnh, làm sushi. Loại rong biển nhỏ bé nhưng lại có giá trị dinh dưỡng vô cùng cao. Trong một nghiên cứu về rong biển, người ta thấy rằng ăn 5g-10g rong biển khô mỗi ngày cũng có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch và mạch máu não.

Hơn nữa, đối với người cao huyết áp, rong biển cũng có tác dụng làm giảm huyết áp. Một số loại rong biển cũng có thể được sử dụng thay vì muối. Ngoài ra, rong biển chứa đầy đủ các chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm cân. Theo các nhà khoa học tại Đại học Newcastle đã chỉ ra rằng, rong biển chứa hợp chất alginate có tác dụng giảm lượng chất béo tới 75% nếu được ăn thường xuyên.

Ăn các loại cá biển có sẵn tại đất nước

Dinh dưỡng của loại cá này vô cùng cao, nó cũng là một thực phẩm vô cùng tốt để nuôi dưỡng thai nhi, ngoài ra giúp người cao tuổi ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường và bệnh tim, phòng ngừa bệnh xơ cứng động mạch… đây là lựa chọn tốt để chăm sóc sức khỏe.

3 món thức uống giúp trường thọ được người Nhật yêu thích, ở Việt Nam cũng rất nhiều và rẻ - Ảnh 4
Cá và rong biển ở Nhật là món ăn chính. Ảnh: Internet

Hạn chế sữa và thịt

Phần lớn các sản phẩm từ thịt và sữa được bày bán tại các cửa hiệu chứa một số loại hóa chất và hormone có hại tồn tại trong quá trình được nuôi lớn và chế biến động vật. Không những thế, các sản phẩm từ sữa đã được chứng minh là tác nhân gây ra triệu chứng khó tiêu và các vấn đề liên quan đến sức khỏe nghiêm trọng. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng các loại sữa hữu cơ có hàm lượng dưỡng chất tương đương nhưng an toàn hơn rất nhiều như sữa hạt, sữa dừa hay sữa đậu nành.

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