1 tỷ người đang thiếu vitamin D, chuyện gì sẽ xảy ra?

Dinh dưỡng 14/04/2023 14:15

Vitamin D là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người

Khi ban ngày tối hơn và chúng ta dành ít thời gian ở ngoài trời hơn, nhiều người trong chúng ta có nguy cơ bị thiếu vitamin D. Nghiên cứu cho thấy rằng một tỷ người trên thế giới bị thiếu vitamin D, một thực tế có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

Ai cũng biết rằng phơi nắng là cách dễ nhất để kích thích sản xuất vitamin D trong cơ thể, đó là lý do tại sao chúng ta đặc biệt dễ bị thiếu hụt trong những tháng mùa đông đen tối.

Rhian Stephenson , chuyên gia dinh dưỡng, liệu pháp thiên nhiên và người sáng lập Artah giải thích: “NHS khuyến nghị bổ sung vitamin D3 trong suốt mùa thu và những tháng mùa đông”.

Nếu không có ánh sáng mặt trời, có nhiều cách khác để đảm bảo chúng ta có đủ vitamin D. Stephenson cho biết: “Những loại thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm cá hồi, cá kiếm, cá ngừ, sữa béo, gan bò, dầu gan cá tuyết và lòng đỏ trứng”.

Tuy nhiên ăn những thực phẩm như vậy sẽ không cung cấp đủ lượng nhưng sẽ có ích. Ngoài ra, bà cảnh báo rằng những người ăn chay đặc biệt có nguy cơ thiếu vitamin D.

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Vitamin D có trong các thực phẩm như cá ngừ, cá hồi, lòng đỏ trứng,...

Khi nói đến các chất bổ sung có thể là chìa khóa để ngăn ngừa sự thiếu hụt, Stephenson nói rằng các khuyến nghị khác nhau tùy theo quốc gia.

“Mức tối thiểu trần là 400IU (đơn vị đo lường cho các giá trị của một chất, dựa trên hoạt động sinh học có hiệu lực) nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mức này quá thấp để khắc phục tình trạng không đủ hoặc thiếu”, bà Stephenson cho biết.

Vì sao vitamin D tốt cho cơ thể?

Vitamin D ở mức tối ưu là điều cần thiết cho sức khỏe toàn thân. Stephenson cho biết: “Nó điều chỉnh sự phát triển của tế bào và biểu hiện gen (cần thiết để ngăn ngừa ung thư), cải thiện sự biệt hóa tế bào và liên quan đến khả năng miễn dịch, khả năng sinh sản, sức mạnh cơ bắp, cân bằng hormone, sức khỏe tình dục, năng lượng, tâm trạng, v.v. Nói một cách đơn giản, nó cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc toàn diện”.

Điều gì xảy ra nếu bạn thiếu vitamin D?

Thiếu vitamin D ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài loãng xương, sự thiếu hụt vitamin D còn được liên kết với độ miễn dịch kém, trầm cảm và đau lưng, đó là ba vấn đề thường gặp.

"Thiếu Vitamin D liên quan đến kết quả kém trên toàn diện — từ tình trạng tự miễn dịch, Covid-19 và ung thư đến khả năng miễn dịch nói chung, sức khỏe nội tiết tố và rối loạn tâm trạng”.

Các triệu chứng thiếu vitamin D là gì?

Cách duy nhất để thực sự biết liệu bạn có bị thiếu vitamin D hay không là xét nghiệm máu thông qua bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu và triệu chứng mà bạn có thể chú ý.

Đầu tiên là mệt mỏi

Khi bạn bị thiếu vitamin D nghiêm trọng, một trong những triệu chứng phổ biến nhất là cảm giác mệt mỏi kéo dài và không thể chữa khỏi. Thêm vào đó, giấc ngủ kém là một triệu chứng khác.

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Thiếu vitamin D có thể dẫn tới loãng xương

Thứ hai, đau xương và cơ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa tình trạng thiếu vitamin D với tình trạng đau và yếu cơ thường xuyên. Trong khi đó, đau xương và khớp là phổ biến, vì vitamin D rất cần thiết để cơ thể hấp thụ canxi. Không có nó, tình trạng xương dễ gãy xương và đau cơ có thể xảy ra.

Thứ ba, rụng tóc

Nó cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh phát triển tối ưu. Sự thiếu hụt có thể khiến tóc rụng hoặc mọc chậm vì sự thiếu hụt sẽ can thiệp vào vòng đời của nang tóc. Rụng tóc cũng được cho là có liên quan đến tình trạng thiếu vitamin D.

Thứ tư, hay bị ốm

Thiếu vitamin D có liên quan đến hệ thống miễn dịch yếu. Nếu bạn thường xuyên bị ốm và không biết tại sao, hãy cân nhắc đi xét nghiệm máu.

Thứ năm, rối loạn trầm cảm, lo âu và tâm trạng

Nghiên cứu khoa học cho thấy vitamin D có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng tâm trạng của chúng ta và giảm thiểu nguy cơ trầm cảm.

Mức độ thấp có thể góp phần gây ra chứng rối loạn cảm xúc theo mùa và thường liên quan đến cảm giác choáng ngợp, buồn bã, lo lắng, hay quên và buồn bã.

Theo Vogue

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Từ khóa:   Vitamin D cơ thể sức khỏe

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