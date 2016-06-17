Thay vì những địa điểm “yêu” quen thuộc như phòng ngủ, nhà bếp, cầu thang,… nhiều cặp đôi lại chọn thích thay đổi không khí “yêu” tại hồ bơi, bồn tắm... Tuy nhiên, những câu hỏi thường được đặt ra là “yêu” trong nước có cần dùng bao cao su không? Và bao cao su có còn tác dụng khi “yêu” trong nước?

Theo các chuyên gia tình dục học, khi quan hệ tình dục trong nước, tác dụng của bao cao su sẽ giảm đi, thậm chí mất tác dụng. Nguyên nhân là bởi vì chất diệt tinh trùng Nonoxynol – 9 và chất bôi trơn trong bao cao su sẽ bị nước rửa trôi sạch sẽ.

Bên cạnh đó, việc “yêu" trong nước cũng làm chất lượng bao cao su bị giảm sút. Bởi như chúng ta đều biết, bao cao su làm bằng màng nhựa latex, khi gặp nhiệt độ cao, môi trường ẩm ướt và ánh nắng mặt trời sẽ rất dễ bị rách, vỡ, hỏng. Không chỉ vậy, môi trường nước sẽ khiến bao cao su dễ tuột hơn. Đặc biệt các thành phần trong nước cũng như bọt xà bông, dầu gội đầu,… dễ khiến bao cao su bị hỏng hơn.

Mặc dù dùng bao cao su khi "yêu" trong nước có thể giảm tác dụng bảo vệ, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyên bạn khi "yêu" trong nước nên dùng bao cao su, vì môi trường nước không ngăn hoặc giết được tinh trùng. Nếu tinh trùng đi được vào bên trong và gặp trứng thì bạn vẫn có thể mang thai. Chính vì vậy, dùng bao cao su khi quan hệ dưới nước có thể giúp bạn ngừa thai. Ngoài ra, dùng bao cao su khi “yêu” trong nước sẽ giúp các cặp đôi ngăn ngừa bệnh lây qua đường tình dục và các viêm nhiễm do hóa chất hoặc vi khuẩn trong nước gây ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-trong-nuoc-co-can-dung-bao-cao-su-135103.html