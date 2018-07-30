Ai cũng biết “chồng già vợ trẻ là tiên, “vợ già chồng trẻ là duyên ba đời”. Thế nhưng thực tế vợ già lấy chồng trẻ có phải là duyên không hay là nợ của nhau đây?

1. Vợ già chồng trẻ - rào cản cho các cuộc hôn nhân Trong bất cứ cuộc hôn nhân nào vấn đề tuổi tác luôn được đưa ra cân đo đong đếm của mọi người. Thậm chí người trong cuộc cũng rất quan trọng đến vấn đề này. Mặc dù trong tình yêu chúng ta vẫn nói không có sự phân biệt tuổi tác bởi chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Thế nhưng nói thì cứ là nói chứ thực chất vấn đề tuổi tác chính là rào cản lớn cho các cuộc hôn nhân từ trước đến nay. Hãy thử so sánh mà xem, chồng và vợ cùng tuổi thôi chỉ sau một thời gian đã thấy rõ sự khác biệt rồi. Nhất là khi phụ nữ bước vào độ tuổi sinh con, làm mẹ, làm vợ thì cái nhan sắc kia nhanh chóng tàn phai theo thời gian lắm. Thế mà ở đây lại là chuyện vợ già chồng trẻ thì là một khoảng cách lớn trong cả vẻ hình thức lẫn suy nghĩ.

Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời có đúng không? - Ảnh minh họa: Internet Đơn giản lấy cái tuổi 30 để xem xét. Với người đàn ông 30 tuổi mới là tuổi bắt đầu chín chắn, trưởng thành và hấp dẫn. Thế nhưng khi phụ nữ bước sang tuổi 30 thì đâu còn thời gian cho vui chơi mà đó là áp lực của cuộc sống, của gia đình, sinh nở,… Trải qua những điều đó cơ thể người phụ nữ đâu còn thon gọn, săn chắc như ngày nào mà thay vào đó là sự xập xệ hơn, các dấu hiệu của lão hóa bắt đầu tìm đến. Mà phụ nữ sẽ chẳng bao giờ muốn bị “chê già” hơn so với chồng. Đi bên cạnh nhau ai không biết lại gọi là cô cháu thì thử hỏi có bị tổn thương hay không? Đàn ông cùng tuổi sẽ trưởng thành sau phụ nữ. Thế nên nếu như cùng tuổi người đàn ông vẫn ham chơi, trẻ con thì người phụ nữ lại bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn hơn. Bởi vậy có những cuộc hôn nhân hai con người xa lạ với hai tính cách, suy nghĩ khác nhau lại bù trừ cho nhau. Thế nhưng nếu mọi tình huống, hoàn cảnh người phụ nữ luôn là người chèo chống còn người đàn ông lại là kẻ bốc đồng thì thử hỏi hôn nhân đó có bền vững hay không?

Vợ già lấy chồng trẻ có sao không? - Ảnh minh họa: Internet Thế nên vợ già chồng trẻ là duyên ba đời chưa thấy đâu nhưng đã thấy rào cản lớn rồi? Rào cản này đến từ chính gia đình hai bên, từ bạn bè, đồng nghiệp, xã hội và ở chính hai người trong cuộc. 2. Vợ già chồng trẻ gắn kết nếu có tình yêu thực sự Tuy nhiên nói thì nói vậy nhưng chưa hẳn vợ già lấy chồng trẻ đều không hạnh phúc. Đã có rất nhiều cặp vợ già chồng trẻ lấy nhau hạnh phúc viên mãn đấy thôi. Bởi khi cả hai đã dành tình yêu cho nhau, sẵn sàng vì nhau mà hi sinh mà vun vén cho hạnh phúc gia đình thì dù có sóng gió, có khó khăn thế nào cả hai cũng sẽ vượt qua. Vợ già lấy chồng trẻ hạnh phúc nếu có tình yêu thực sự - Ảnh minh họa: Internet Khi người đàn ông yêu một người phụ nữ thật lòng thì tận cùng trong suy nghĩ của họ, người vợ của mình vẫn mãi là người phụ nữ nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối. Còn với phụ nữ càng trưởng thành, càng lớn tuổi họ càng có những nhận thức sâu sắc hơn về tình yêu, về hôn nhân và mái ấm gia đình. Thế nên họ càng biết đối nhân xử thế khiến cho chồng hãnh diện và tự hào. Khi gặp sóng gió người phụ nữ lớn tuổi sẽ biết cách vượt qua một cách nhẹ nhàng. Nếu chồng có mắc lỗi họ sẽ đủ bao dung để tha thứ. Đây là cách khiến người đàn ông dù có sốc nổi đến mấy cũng nhìn nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa. Thực tế không có một thước đo nào là hoàn hảo cho cuộc hôn nhân. Để có một cuộc hôn nhân bền vững điều quan trọng là phải xuất phát từ cả hai phía. Vì vậy “chồng già vợ trẻ là tiên, “vợ già chồng trẻ là duyên ba đời” bảo đúng thì cũng đúng mà bảo không đúng cũng chẳng sai.

Không chỉ ngoại tình, những sai lầm này dẫn đến việc vợ chồng bỏ nhau vô cùng nhanh và nguy hiểm Vợ chồng đụng đến chuyện tiền bạc, thế nào cũng sẽ xảy ra những xích mích không đáng có. Thế nên cả hai hãy khéo léo trong vấn đề quản lý tài chính gia đình.

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