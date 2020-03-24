Tuyệt chiêu 'trên giường': 5 điều vợ phải che đậy kỹ, tuyệt đối không để chồng nhìn thấy

Chuyện vợ chồng 24/03/2020 12:11

Trong chuyện phòng the, có những điều phụ nữ cần phải che đậy thật kỹ, tuyệt đối không được để chồng thấy khi ân ái. Như thế mới giúp vợ chồng không cạn kiệt lửa yêu, hôn nhân lúc nào cũng bền vững.

Nếu không có ''chuyện ấy'' làm sợi dây kết nối giữa vợ và chồng thì làm sao mà có tình cảm được. Để không phạm sai lầm thì vợ khôn ngoan phải biết che đi 5 điều này.

1. Sự thiếu kỹ năng

Đàn ông luôn mong muốn vợ mình phải thật giỏi cả công việc nội trợ lẫn kỹ năng ở trên giường. Chỉ có người phụ nữ giàu kỹ năng mới đủ sức khiến chồng si mê, quấn quýt cả ngày không chán. Rất nhiều phụ nữ hiểu rõ được lý thuyết đó nhưng bản thân lại không biết phải thực hành ra làm sao.

Trong cuộc yêu, nếu như thấy chồng đang hào hứng mà bạn lại đang lúng túng thì rất có thể phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Đừng để chồng phát chán khi cứ phải chỉ dạy vợ từng tý một mà vợ vẫn không hiểu gì. Trên mạng, các diễn đàn thường xuyên chia sẻ về bí quyết phòng the, kỹ năng giường chiếu, chị em tốt nhất là nên tìm hiểu càng sớm càng tốt.

2. Sự tự ti về cơ thể

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Đàn ông luôn mong muốn vợ mình phải thật giỏi cả công việc nội trợ lẫn kỹ năng ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau khi trải qua những lần sinh nở thì cở thể trở nên xập xệp, 3 vòng cứ tròn như số 0, đâu đâu cũng thấy mỡ, bụng rạn. Chính vì vậy mà họ không muốn chồng nhìn thấy. Sự tự ti về cơ thể khiến đàn bà không còn dám chủ động gần gũi chồng mà lúc nào tồn tại suy nghĩ: "Chắc anh ấy chán mình lắm rồi''.

Đàn bà khôn ngoan cần biết rằng, những điểm không đẹp trên cơ thể mình có thể được bù đắp bằng chính sự tự tin, chủ động. Hãy loại bỏ hết những suy nghĩ dìm bản thân mình xuống, thay vào đó hãy trân quý cơ thể mình thì mới mong được chồng nâng niu.

3. Đừng chê bai chồng

"Sao anh kém thế, có vậy mà làm cũng không xong'', đây chính là câu nói của vợ khiến chồng cảm thấy tổn thương vô cùng. Đàn ông ai cũng thích vợ khen, nhất là trong chuyện chăn gối. Nếu vợ chỉ dành cho chồng những câu nói trách móc, khó chịu thì hậu quả sẽ khiến anh ấy tự ái, không còn muốn gần gũi vợ ở những lần tiếp theo.

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Đàn bà khôn ngoan cần biết rằng, những điểm không đẹp trên cơ thể mình có thể được bù đắp bằng chính sự tự tin, chủ động - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy bình tĩnh dò la hoặc gợi ý cho chồng về những điều mà mình thấy khó chịu, chưa thích. Chính điều này được xem là bí quyết phòng the khiến chồng vừa nể vừa yêu thương vợ hơn trước.

4. Đồ ngủ lôi thôi

Thị giác có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc khi cả hai nhập cuộc yêu. Đôi khi đàn ông ngại không buồn góp ý hay thậm chí phàn nàn rất nhiều lần về những bộ đồ nhàu nhĩ mà vợ mặc đi mặc lại cả mấy năm nay rồi. Nếu là một cô vợ khéo léo thì đừng cố tình phớt lờ và nghĩ rằng chồng mình nói quá lên. Thực tế vẻ ngoài luộm thuộm, lôi thôi của vợ cũng đủ giết cảm xúc ân ái mất rồi.

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Một người phụ nữ tiết kiệm là tốt, nhưng đừng hạ tiện đến mức không chịu sắm cho mình bộ váy ngủ gọn gàng, gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ tiết kiệm là tốt, nhưng đừng hạ tiện đến mức không chịu sắm cho mình bộ váy ngủ gọn gàng, gợi cảm rồi ngược đãi bản thân và chồng mình.

5. Cơ thể có mùi

Dù cho vợ có xinh đẹp, quyến rũ đến mấy nhưng nếu có mùi cơ thể vì lười vệ sinh thì sẽ khiến đàn ông phát khiếp. Đàn ông sẽ cảm thấy nằm bên cạnh cũng đã là một cực hình chứ đừng nói là thân mật để ''gần gũi'' nhau.

Một người vợ khôn ngoan phải có cho mình bí quyết phòng the hiệu quả, luôn giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho. Cuộc yêu vì thế mà diễn ra trọn vẹn chứ không bị cản trở bởi những mùi hôi cơ thể.

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Đàn ông luôn muốn đưa vợ thăng hoa trong vấn đề tình dục, nhưng chính họ cũng khao khát được “lên đỉnh” một cách sung sướng nhất. Họ luôn muốn thay đổi tư thế “yêu” nhưng ngại nói ra với đối phương.

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