Tuyệt chiêu đáng học hỏi của những đôi hạnh phúc

Họ không so sánh

Những cặp đôi hạnh phúc sẽ chấp nhận và yêu thương đối tác của mình. Họ hiểu rằng việc so sánh đối tác với người khác là không thực tế và không công bằng và việc so sánh cũng khiến họ cảm thấy bất an trong mối quan hệ của mình.

Nếu bạn nhìn thấy những cặp đôi khác có những điều tốt đẹp hơn mình thì cũng đừng vội băn khoăn về lựa chọn của mình. Cần nhìn nhận một cách khách quan và tự tin với lựa chọn của bản thân.