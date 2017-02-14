Top con giáp vừa lọt lòng đã được thần Tài chở che, thế nào cũng không lo thiếu thốn

Chuyện vợ chồng 14/02/2017 16:32

Đây là 3 con giáp được an bài sẽ sống trong cảnh đủ đầy tiền bạc từ khi mới sinh ra

Tuổi Hợi

Top con giáp vừa lọt lòng đã được thần Tài chở che, thế nào cũng không lo thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Người tuổi Hợi đứng đầu trong danh sách may mắn giàu sang này. Nhiều người thường thấy người tuổi Hợi rất ham chơi, có biếng nhác thế nào vẫn sung sướng thảnh thơi, chưa khi nào thấy họ khổ sở vì tiền bạc. Cũng vì họ luôn được quý nhân giúp sức trong bất cứ chuyện gì

Người tuổi Hợi rất cởi mở, vui tính, luôn dễ dàng có bạn bè. Vì vậy họ luôn có mối quan hệ bạn bè rất rộng. Và một khi đã là bạn thì họ rất trọng tình nghĩa, rộng rãi không đắn đo hẹp hòi với bạn, được mọi người quý mến. Họ rất quý bạn bè, sẵn sàng giúp bạn không điều kiện. Do đó, khi gặp khó khăn, họ luôn được người khác giúp đỡ hết mình. Chuyện dữ gì cũng hóa lành

Tuổi Dậu

Số phần của người tuổi Dậu sinh ra đã rất sung sướng. Họ không phải suy nghĩ nhiều, luôn có thể gặp quý nhân giúp sức khi gặp hoạn nạn. Họ có nhiều tham vọng và những lý tưởng rất đẹp, với mong ước có sự nghiệp vững vàng. Lại thêm sự tài năng và chút vận may thì thế nào họ cũng có được thành công rực rỡ. Người tuổi Dậu sinh vào tháng 3 âm lịch có vận mệnh tốt đẹp, được nhiều quý nhân giúp để thành công trong công việc.

Tuổi Thìn

Top con giáp vừa lọt lòng đã được thần Tài chở che, thế nào cũng không lo thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Người tuổi Thìn sinh ra với số phận suôn sẻ và thuận lợi. Họ khiến nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh tị vì tiền tài mà bản thân kiếm được. Nhiều lúc, tiền cứ tự động vào túi họ.

Dù vậy, người tuổi Thìn lại được xem là khá lười biếng. Họ luôn có thể dành thời gian cả ngày trời để chơi bời ở nhà không biết chán. Họ luôn có lý do để từ chối làm việc. Nhưng chỉ cần có mục tiêu thì họ luôn có thể đem đến những kết quả cực kỳ tuyệt với. Vì vậy mà họ dễ dàng làm giàu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tý ít khi phải khốn khó hay lo lắng vì tiền bạc. Vì vận mệnh của họ đã được an bài là sống trong tiền tài, không khi nào thiếu thốn. Họ là những người sống rất thận trọng, biết trước sau, nghĩ suy đúng đắn. Dù có gặp phải cú sốc hay vấp ngã nào trong cuộc sống, họ đều có thể vượt qua dễ dàng. Người tuổi Tỵ sinh tháng 8 âm lịch sẽ có sự nghiệp tốt đẹp, tiền tài cũng dồi dào. Cuộc đời họ rất suôn sẻ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Từ khóa:   top con giáp top con giáp may mắn top con giáp sung sướng cả đời

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?