Thật ra phụ nữ chỉ cần hôn theo cách này chàng sẽ ngất ngây và muốn 'yêu' bạn ngay lập tức

Chuyện vợ chồng 21/07/2017 17:39

Không chỉ đơn thuần là phương tiện thể hiện tình yêu, nụ hôn còn là thứ "vũ khí" vô cùng hiệu quả của phụ nữ trong việc "chinh phục" nam giới khi quan hệ.

Mọi người đàn ông đều muốn được người mình yêu chủ động thể hiện tình cảm bằng những nụ hôn nồng nàn.

Dưới đây là một vài kiểu hôn mà bất kỳ chàng trai nào cũng khao khát được nửa kia làm cho mình lúc "yêu" nhưng lại chẳng thể nói ra.

Kiểu hôn tinh nghịch

Khi đang hôn chàng, các nàng có thể cắn nhẹ vào môi anh ấy, cách hôn này sẽ khiến đối phương bất ngờ và mang lại sự kích thích vô cùng.

Tuy nhiên, khi áp dụng cách hôn này, các nàng lưu ý là phải thật nhẹ nhàng để không làm đối tác đau hoặc bị thương.

Kiểu hôn tinh nghịch
Nụ hôn tinh nghịch sẽ khiến các chàng cực kỳ hứng thú và bất ngờ - Ảnh: Internet

Hôn kiểu Pháp

Đây là kiểu hôn mà các nàng nên thử ít nhất một lần trong đời khi đang "hành sự". Kỹ thuật hôn kiểu Pháp không hề khó, chỉ cần các nàng nhẹ nhàng mở đôi môi một cách chậm rãi, rồi kẹp bờ môi của chàng đan xen với bạn.

Chậm rãi "quấn quýt" và "đùa nghịch" lưỡi của bạn với anh ấy sẽ mang lại sự kích thích cho các chàng, đặc biệt nụ hôn kiểu Pháp là yếu tố quan trọng cho màn dạo đầu thêm phần hoàn hảo và làm cho "chuyện ấy" thêm nóng bỏng.

Nụ hôn dai dẳng

Bất ngờ, nhẹ nhàng hôn lên môi chàng cũng đủ khiến cho anh ấy bị quyến rũ và say mê.

Tiếp tục kéo dài nụ hôn xuống các vùng nhạy cảm như vành tai, cổ, xương quai xanh, đảm bảo các quý ông sẽ bị chinh phục ngay lập tức bởi kỹ thuật hôn này của bạn.

Hôn kiểu Pháp
Nụ hôn này rất hiệu quả trong việc làm tăng ham muốn của chàng trong "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Đồng thời, sau màn dạo đầu này, các nàng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho một màn ân ái nóng bỏng vì đã kích thích bản năng chinh phục từ anh ấy.

Kiểu hôn khám phá

Đôi khi, các nàng không cần phải áp dụng những kiểu hôn quá phức tạp mà chỉ cần hôn chàng một cách đơn giản nhưng khéo léo đặt chúng lên các vị trí thích hợp để khiến chàng ngất ngây. 

Kiểu hôn khám phá
Đôi khi các nàng chỉ cần khéo léo đặt những nụ hôn đơn giản tại những vị trí khác nhau trên cơ thể chàng cũng đủ khiến làm anh ấy ngất ngây - Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần bắt đầu 2 hay 3 nụ hôn kéo dài trên môi chàng rồi nhẹ nhàng di chuyển, nuốt môi dưới của chàng. Sau đó, tiếp tục đặt nụ hôn lên má hay bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đối phương, điều này sẽ khiến chàng ngất ngây trong hạnh phúc và không thể kiềm chế ham muốn vào cuộc yêu với bạn.

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