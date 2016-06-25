Thận yếu, sinh lý kém, chỉ cần dùng bài thuốc này là khỏi ngay

Chuyện vợ chồng 25/06/2016 15:20

Không cần kiếm tìm đâu xa xôi, bài thuốc này có thể giúp những người bị thận hư, yếu sinh lý tăng cường sức khỏe. Bài thuốc này cũng cực kì đơn giản và dễ làm, tác dụng lại rất cao.

Quả vải là một quả được trồng nhiều ở trong nước và ai cũng yêu thích nó vì tính an toàn, lành tính. Nhiều người sợ ăn nhiều vải sẽ gây nóng trong người. Tuy nhiên, ít người biết rằng cùi vải cũng là một vị thuốc trong Đông y, vị ngọt chua, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, làm hết phiền khát, chữa những bệnh mụn nhọt,… rất hiệu quả. Đặc biệt, đây còn là vị thuốc có tác dụng chữa thận hư, yếu sinh lý rất tốt. Thành phần chủ yếu của cùi vải là đường, ngoài ra có vitamin A, B, C. Vitamin A và vitamin B chỉ có trong cùi vải tươi.

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Vải là vị thuốc có tác dụng chữa thận hư, yếu sinh lý rất tốt. Hình minh họa

Những người chưa đến 40 tuổi đã mắc chứng thận hư, đêm đi tiểu nhiều, đời sống sinh lý kém có thể dùng bài thuốc này từ vải để cải thiện sức khỏe. Bài thuốc gồm các nguyên liệu như sau: 1kg vải tươi bóc vỏ, để nguyên cùi và hạt. Sau đó ngâm với 2 lít rượu gạo loại ngon. 

Khi ngâm, bạn nên mua loại rượu hai lần chắt là tốt nhất vì lúc này rượu không còn cồn độc nữa. Sau khi ngâm vải với rượu 1 tuần là có thể lấy ra uống được.

Mỗi ngày bạn nên uống 2 ly vào buổi sáng, sau 1 tháng dùng bài thuốc này, bệnh sẽ thuyên giảm, số lần đi tiểu đêm giảm xuống rõ rệt, có thể từ 4, 5 lần giảm xuống 1, 2 lần trong đêm. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn cũng có thể ngâm vải với rượu và nhân sâm.

Loại rượu này vừa lành vừa dễ uống, đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và quý ông vào tuổi tiền mãn dục.

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