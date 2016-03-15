Tại sao việc ‘lên đỉnh’ mỗi khi quan hệ có thể cực kỳ nguy hiểm

Đây là lí do tại sao bạn không nên ‘lên đỉnh’ mỗi khi quan hệ tình dục, theo Daily Star.

Nhiều người nghĩ chúng ta cần phải đạt cực khoái mỗi khi ân ái. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho biết nhiều cặp đôi cho rằng sex mà không ‘lên đỉnh’ thì không phải là sex.

Một nghiên cứu về đời sống tình dục của sinh viên cho hay, nếu không đạt cực khoái thì họ chỉ coi đó là hoạt động vuốt ve hoặc quan hệ tình dục thất bại.

Đôi khi những người khác coi thiếu cực khoái là vấn đề tình dục hoặc rối loạn cương dương. Điều này càng củng cố thêm ý tưởng rằng nếu không ‘lên đỉnh’ thì sex không thành công.

Niềm tin rằng cực khoái là điều kiện cơ bản cho một lần quan hệ tình dục thành công đã được các nhà khoa học đặt tên là ‘cực khoái cưỡng bách’. Họ cho rằng đây là điều xấu vì nó tạo ra quá nhiều áp lực lên các cặp đôi để đảm bảo cả hai cùng thỏa mãn.

Trong khi đó, các nhà trị liệu sex nghĩ cực khoái cưỡng bách là rất nguy hiểm và có thể gây tổn thương cho mối quan hệ vì nó khiến mọi người coi sex như 1 hành động để đạt được gì đó hơn là một sự tương tác vì niềm vui và khoái lạc. Nó khiến cả hai cảm thấy cần phải đạt cực khoái và làm cho bên kia cũng như vậy.

Vì thế, các chuyên gia cho rằng bạn nên ít nghĩ về sex như 1 phương tiện để cán đích mà hãy thư giãn – vì nó có thể có ảnh hưởng xấu. Càng lo lắng về việc ‘lên đỉnh’, bạn càng ít khả năng đạt được điều đó. Đó là vì sự lo lắng về cực khoái có thể gây sao lãng và khiến bạn mất hứng trong quá trình sex.

Để khắc phục, hãy cố đổi cảm giác lo lắng sang cảm giác khoái lạc và chấm dứt ngay ý nghĩ ám ảnh rằng bạn phải ‘lên đỉnh’ trong mọi cuộc yêu. Hãy nhớ rằng sex vẫn thú vị dù bạn có ‘lên đỉnh’ hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-sao-viec-len-dinh-moi-khi-quan-he-co-the-cuc-ky-nguy-hiem-65038.html