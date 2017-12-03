Phụ nữ sẽ hấp dẫn hơn trên giường nếu nằm lòng 7 'tuyệt chiêu' sau

Chuyện yêu càng mặn nồng càng là sợi dây gắn kết vợ chồng. Vì thế nếu muốn hấp dẫn hơn trên giường và khiến chòng mê mẩn say đắm cả đời, chị em hãy nằm lòng 7 bí mật sau…

Không quên cọ xát cơ thể Bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ phấn khích nếu được cọ xát cơ thể với những nhịp điệu nhẹ nhàng. Sự va chạm sẽ làm cho chuyện ấy thêm nồng nhiệt hơn. Chắc chắn cả hai sẽ nhập cuộc dễ dàng và có một màn dạo đầu đầy ấn tượng, đê mê hơn. Điều này giúp mang lại khoái cảm cho cả bạn và chàng. Cả hai sẽ có những cảm giác mới trong chuyện yêu đấy. Lựa chọn trang phục màu đỏ quyến rũ Một chiếc váy ngủ quyến rũ, sexy với màu đỏ chắc chắn sẽ là “liều thuốc” kích thích ham muốn nơi đàn ông. Khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp sexy, nóng bỏng của người phụ nữ. Mỏng manh nhưng không hẳn là quá hở hang sẽ khiến người đàn ông cảm thấy phấn khích và muốn khám phá ngay. Vì thế thi thoảng hãy đổi gió với những chiếc váy ngủ màu đỏ sexy để chinh phục nơi đàn ông nhé.

Không quên những động tác massage Massage nhẹ nhàng khắp cơ thể chàng, đặc biệt là mơn trớn tại những điểm G trên cơ thể đàn ông như ngực, đùi, tai,….Những động tác nhẹ nhàng nhưng lại có tác dụng cực lớn giúp đàn ông đê mê, gia tăng ham muốn và kích thích để cả hai có những cái chạm nhẹ cơ thể, trao nhau những cảm xúc, những thăng hoa để cả hai cảm thấy thích thú, dễ dàng chạm đỉnh.

Thử những hành động cả hai chưa từng thử Cả hai đã có những cuộc yêu mặn nồng và rất đáng nhớ phải không nào? Thế nhưng thi thoảng hãy thử những hành động mà cả hai chưa từng thử xem sao. Bạn hãy cắn, cào lưng, kéo tóc chàng xem sao? Những động tác tưởng chừng đơn giản này nhưng lại có tác dụng tăng ham muốn nơi chàng cực nhanh và hữu hiệu đấy. Chắc chắn chàng sẽ phát điên vì bạn đấy. Hãy chủ động và thật mãnh liệt Nếu phụ nữ lúc nào cũng thụ động sẽ khiến chồng nhanh chán và không còn cảm thấy điều gì thú vị nữa. Thế nên thi thoảng phụ nữ hãy là người chủ động khơi gợi cảm xúc nơi chồng và thật mãnh liệt, cuồng nhiệt. Những hơi thở gấp gáp, những cái chạm nhẹ trên cơ thể, những nụ hồn ngọt ngào sẽ khiến chồng say đắm bạn vô cùng và chẳng muốn rời bạn nửa bước đâu đấy. Thủ thỉ những lời có cánh bên đôi tai chồng Dành những cái hôn ướt át nơi đôi tai chồng và không quên kèm theo những lời nói ngọt ngào, có cánh bên tai chồng kiểu như “Em muốn anh yêu em ngay lúc này”. Chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ rạo rực và không thể cưỡng lại sự mật ngọt này từ bạn đâu đấy.

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-se-hap-dan-hon-tren-giuong-neu-nam-long-7-bi-mat-sau-259680.html