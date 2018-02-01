Những sai lầm khi quan hệ ở phụ nữ khiến chồng ngày càng chán 'yêu'

Không ít chị em tỏ ra nhút nhát, e ngại khi nói về "chuyện ấy", thậm chí cho rằng chủ động trong phòng the là trách nhiệm của nam giới.

Có nhiều hành động các chị em tưởng là bình thường nhưng thật ra là nguyên nhân hàng đầu khiến chuyện vợ chồng ngày càng trở nên nhàm chán. Để có được những đêm ân ái ngọt ngào và hoàn hảo, các chị em hãy cùng điểm mặt những sai lầm khi quan hệ sau đây nhé!

Nhiều chuyên gia cho biết nam giới không thích phụ nữ im lặng khi quan hệ chính vì thế chị em đã cố gắng tạo âm thanh trên giường.

Tuy nhiên, nếu cứ để chồng chủ động mãi như thế chắc chắn sẽ khiến các quý ông mất hứng và không còn muốn làm "chuyện ấy" nữa. Do đó, thay vì nằm im chờ chồng, các chị em hãy chủ động trước để kích thích đối phương.

Tạo ra những âm thanh giả tạo khi ân ái sẽ khiến các chàng cảm thấy sợ hãi hơn là thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những âm thanh giả tạo của các nàng có thể khiến đối phương giật mình, thậm chí cảm thấy sợ hãi mỗi khi "nhập cuộc" đấy.

Đồ ngủ luộm thuộm

Người ta thường nói "đàn ông yêu bằng mắt", vì thế nếu chị em không chăm chút trang phục phòng ngủ có thể sẽ làm ảnh hưởng tới cảm xúc "yêu" của đối phương.

Trang phục luộm thuộm trong phòng ngủ là sai lầm mà các chị em thường mắc phải khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Không cần quá cầu kỳ, chị em chỉ cần chải tóc gọn gàng và chọn một chiếc váy ngủ mỏng gợi cảm, đảm bảo chàng sẽ không thể rời mắt.

Giả vờ "lên đỉnh"

Theo các chuyên gia, đàn ông rất ghét việc đối phương giả vờ lên đỉnh. Bởi điều này khiến các quý ông cảm thấy thiếu tự tin về bản thân và dần dần chẳng còn muốn cùng bạn ân ái nữa.

Các chị em đừng ngại ngùng mà hãy nói cho đối tác biết những điều mình mong muốn khi quan hệ. Bên cạnh đó, hãy cho anh ấy biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.

Mất tập trung

Nhiều chị em thường tự ti về cơ thể của mình, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Từ đó, họ không muốn đối tác chạm hay nhìn thấy cơ thể sồ sề của mình. Những mặc cảm này của các nàng sẽ khiến chàng không thoải mái, dần dần chằng còn cảm hứng "yêu" cùng bạn nữa.

Tránh được những sai lầm khi quan hệ này, chắc chắn các chị em sẽ có được những đêm ân ái tuyệt vời.